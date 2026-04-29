Cólico del lactante: acompáñalo en sus primeras noches

Los primeros meses de vida son una etapa de descubrimiento constante. Entre abrazos y miradas, también pueden aparecer las “noches difíciles” debido al cólico del lactante. Esta condición es muy común y se caracteriza por episodios de llanto intenso que, aunque pueden hacernos sentir vulnerables como padres, son parte del proceso de maduración del sistema digestivo de muchos bebés.

Entender por qué ocurre es el primer paso para acompañarlos. Generalmente, se debe a que su sistema digestivo aún se está adaptando al mundo exterior.

Acompaña a tu bebé en esta condición

En este camino, existen aliados que nos ayudan a brindarles mayor confort. La cepa BB-12® es un probiótico que se encuentra de forma natural en la leche materna y que ha mostrado resultados muy positivos en el bienestar integral del lactante, por ejemplo:

Noches más tranquilas: Se asocia a un aumento de 1 hora de sueño , lo que ayuda a que el descanso familiar sea más reparador.

Se asocia a un aumento , lo que ayuda a que el descanso familiar sea más reparador. Menos tiempo de llanto: Los estudios sobre esta cepa muestran una reducción del 50% en el tiempo de llanto , permitiendo momentos más serenos.

Los estudios sobre esta cepa muestran una , permitiendo momentos más serenos. Refuerzo de sus defensas: Además del confort digestivo, el BB-12® contribuye a aumentar los marcadores inmunológicos, apoyando su crecimiento desde el interior.

Es importante recordar que estos beneficios son atributos probados de la cepa BB-12®, un probiótico de origen europeo.

Una transición suave: Lactancia y alimentación

La presencia de BB-12® en la leche materna nos muestra lo importante que es para la inmunidad. Por eso, ya sea durante la lactancia materna exclusiva o al iniciar la alimentación complementaria, contar con este aliado ayuda a fortalecer su sistema digestivo de manera gentil.

Sabemos que como mamá o papá, cada decisión que tomas está guiada por el instinto y el amor. No hay una única forma de hacer las cosas bien; cada familia encuentra su propio ritmo. Esperamos que toda esta información sea de ayuda para que esas noches difíciles se transformen, poco a poco, en mañanas de calma y sonrisas.

