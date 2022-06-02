Notas
-
¿Cuál es el precio de gasolina hoy jueves 2 de junio en CDMX?
Ante los cambios diarios en el precio de gasolina en la CDMX y otras entidades del país, Azteca Noticias te informa cuál es el costo para hoy 2 de junio.
-
Tráiler queda atorado en aguja al segundo piso del Periférico
Debido a la intensa lluvia que azotó CDMX, conductor del tráiler no se percató de la aguja de incorporación que divide el segundo piso del Periférico
-
Amigos van a restaurante y pagan un millón de pesos
El grupo de amigos salió sorprendido de un restaurante nuevo, ya que pagaron más de un millón de pesos en alimentos y bebidas.
-
VIDEO: Familia muere sepultada tras deslave en Villa Guerrero, Edomex
Cuatro integrantes de una familia murieron en un deslave ocurrido en el municipio Villa Guerrero, lo que dejó a dos niños huérfanos.
-
Instagram exigirá a usuarios fecha de nacimiento real
Instagram informó que los usuarios deberán confirmar la fecha de nacimiento para brindar una mejor experiencia en la plataforma.
-
HEINEKEN México producirá hielo seco para transportar vacunas contra COVID-19
La empresa refrenda su compromiso con el país y da a conocer su disposición de producir 50 toneladas de hielo carbónico para que las vacunas se conserven a -70°C como indican los protocolos internacionales.