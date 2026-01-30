El caso que exhibió la podredumbre del Registro Civil

¿De qué tamaño será la red de corrupción en el Registro Civil que ya hasta en Filipinas está destapando el mercado negro de actas de nacimiento mexicanas?

Resulta que llega un chino al consulado de México en Filipinas a solicitar un pasaporte mexicano de manera urgente. Lo más curioso es que cuando le piden los documentos, pues sí, presenta un acta de nacimiento que indicaba que el chino había nacido en Tehuantepec, Oaxaca. Y no solo eso, llevaba otros documentos oficiales como credencial de elector INE y licencia de conducir.

Pero cuando pasa la entrevista, entonces la cosa se pone seria porque:



El chino no hablaba español. No sabía cuándo, ni dónde, ni cómo se había registrado su nacimiento en México. Tampoco sabía más detalles del país.

Eso encendió las alarmas. Evidentemente, no le dieron el pasaporte mexicano , pero además, el consulado de México en Filipinas ya lanzó un comunicado alertando al Registro Civil de este mercado negro de actas de nacimiento.

Este caso ya se suma a todos los que se están documentando de ciudadanos extranjeros indocumentados que han logrado tener un acta de nacimiento en México. Todo apunta a que hay funcionarios públicos que trabajan en el Registro Civil, que tienen acceso a la plataforma y que son quienes registran y conceden actas de nacimiento mexicanas originales a cambio de unos 40, 50, 80 mil pesos mexicanos o hasta 200 mil pesos.

De verdad, ¿nadie se ha dado cuenta de este mercado clandestino?

Así opera la red de actas de nacimiento falsas

Personas con acceso al Registro Civil entran a la plataforma, registran como mexicanos a personas que no nacieron en México, se inventan padres, lugar de nacimiento, fecha. Todo queda bien capturado hasta que alguien revisa a fondo y no, este negocio no es barato.

Una sola acta puede costar hasta 80 mil pesos mexicanos. ¿Por qué tan caro? Porque no te venden un papel. Te venden una identidad mexicana .