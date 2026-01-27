80 mil pesos por ser mexicano: El mercado negro de la identidad

De los creadores de Chips piratas llegan las actas de nacimiento falsas . Sí, otro negocio del México clandestino.

En Chiapas están vendiendo actas de nacimiento mexicanas a extranjeros a migrantes indocumentados. Así se ven. Parecen originales. No estamos hablando de hojas mal impresas en la calle. Son actas que sí aparecen en el sistema con folio, con CURP, todo en regla, pero son piratas.

Así opera la red de actas de nacimiento falsas

Personas con acceso al Registro Civil entran a la plataforma, registran como mexicanos a personas que no nacieron en México, se inventan padres, lugar de nacimiento, fecha. Todo queda bien capturado hasta que alguien revisa a fondo y no, este negocio no es barato.

“Fábrica de Mexicanos” en Chiapas: Venden actas de nacimiento a migrantes por 4 mil dólares

Una sola acta puede costar hasta 80 mil pesos mexicanos. ¿Por qué tan caro? Porque no te venden un papel. Te venden una identidad mexicana .

Por eso es tan atractivo para redes de tráfico de personas porque con un acta de nacimiento puedes tramitar CURP, evitar visa, dejar de ser perseguido por migración, abrir cuenta bancaria, registrar hijos como mexicanos, intentar sacar INE, pasaporte mexicano , seguro social.

Bueno, hasta acceder a programas sociales, pero que quede claro, es una bomba de tiempo. Un negocio orquestado por funcionarios públicos corruptos, parte del México que opera en las ondas.