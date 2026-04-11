¿A qué se arriesgó Christina Koch? La letal radiación espacial que enfrentó en su viaje a la Luna

En la historia de la exploración humana, la misión Artemis II acaba de marcar un antes y un después tras su exitoso aterrizaje. Christina Koch no solo hizo historia como astronauta, sino que logró regresar como el primer sujeto de prueba femenino que se expuso directamente a la radiación espacial en el espacio profundo.

Con su regreso a la Tierra el día de ayer, esta expedición de la NASA comienza a arrojar los primeros datos fisiológicos reales sobre cómo las mujeres en el espacio reaccionan más allá de la protección de nuestra magnetósfera, un paso médico vital si la humanidad pretende llegar a Marte.

El sesgo histórico: los médicos de Apolo frente a la misión Artemis II

Toda la literatura médica de los años 60 y 70 se basó de manera exclusiva en cómo reaccionaba el cuerpo masculino adulto a la microgravedad y la radiación. En los Archivos de Datos de Ciencias de la Vida (LSDA) de las históricas misiones Apolo, se evidencia que los protocolos de recolección de orina, monitoreo cardíaco y pérdida muscular arrojaron una 'fisiología lunar' que era, en términos clínicos, 100% masculina.

Orión volvió a la Tierra tras un viaje histórico.



Rasgó la atmósfera, venció el fuego y se rindió ante el Pacífico. Medio siglo después, los humanos volvieron a orbitar la Luna.



Así terminó el segundo capítulo de Artemis: el comienzo de una nueva era que sueña con volver a… pic.twitter.com/g1RKOHAZBp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 11, 2026

El exitoso aterrizaje de la misión Artemis II viene a subsanar esta laguna histórica, aportando información inédita al Programa de Investigación Humana (HRP) de la NASA, cuyos límites de exposición se calcularon originalmente basándose en hombres en edad militar.

El escudo terrestre quedó atrás: el verdadero peligro del espacio profundo

Si bien es cierto que Christina Koch ostenta el récord del vuelo espacial continuo más largo para una mujer con 328 días en la Estación Espacial Internacional (ISS), aquella proeza ocurrió en condiciones distintas. La ISS se encuentra en la Órbita Terrestre Baja (LEO), lo que significa que aún está protegida por la magnetósfera de la Tierra, un escudo natural que bloquea gran parte de las tormentas solares y la radiación cósmica.

En el recién concluido viaje a la Luna de la misión Artemis II, Koch cruzó por primera vez esta barrera, recibiendo el impacto directo del entorno del espacio profundo en un cuerpo femenino.

Los maniquíes 'Helga' y 'Zohar' anticiparon el riesgo en Artemis I

El rigor científico que respalda el enfoque médico de la misión Artemis II comenzó a probarse en 2022 con el Experimento de Radiación Matroshka AstroRad (MARE). La NASA, en colaboración con la Agencia Espacial Alemana (DLR), envió en la misión no tripulada Artemis I a dos maniquíes o fantomas femeninas llamadas ‘Helga’ y ‘Zohar’.

Gracias Christina por enseñarnos que las mujeres también podemos llegar a la Luna👩🏼‍🚀🚀#ArtemisII es un hito en la historia de la exploración espacial y está sentando las bases para futuras expediciones ampliando nuestro conocimiento sobre la Luna y el Universo 🌕☄️#MásCiencia pic.twitter.com/0PqHC7Nou6 — Divulgación de la Ciencia, UNAM (@DGDCUNAM) April 11, 2026

Estos torsos, moldeados con 38 capas de materiales que imitan huesos y tejidos blandos, estuvieron equipados con más de 12 mil detectores de radiación. Su travesía confirmó una premisa ineludible: órganos femeninos como el tejido mamario, el útero y los ovarios presentan una mayor sensibilidad a la radiación espacial que la anatomía masculina.

Hoy, con el regreso sano y salvo de la tripulación, los científicos por fin podrán cruzar los datos recabados por las fantomas con las lecturas biológicas reales de Christina Koch. Las misiones Apolo nos enseñaron cómo el cuerpo del hombre soporta el cosmos; hoy, el éxito de la misión Artemis II ha tomado el relevo para reescribir la medicina espacial en nombre de todas las mujeres.