Impactantes imágenes desde el espacio: así vivieron los astronautas de Artemis II un eclipse solar imposible de ver desde la Tierra

La exploración espacial sumó un nuevo momento histórico; esto luego que los astronautas de la misión Artemis II de la NASA lograron observar un eclipse solar desde el espacio, un fenómeno que no fue visible desde la Tierra, mientras realizaban un sobrevuelo alrededor de la Luna.

Este evento sucedió durante la jornada del 6 de abril y marca un hito, ya que le tripulación, además de que presenciaron el eclipse, también se convirtieron en los primeros humanos en ver ciertas zonas del lado oculto de la Luna a simple vista.

THE ARTEMIS II ECLIPSE.

April 6, 2026.



Totality, beyond Earth. From lunar orbit, the Moon eclipses the Sun, revealing a view few in human history have ever witnessed. Photo: NASA pic.twitter.com/2cLJD3oL7p — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

¿Cómo se ve un eclipse solar desde el espacio?

De acuerdo con la NASA, el eclipse observado desde la nave Orion fue similar a un eclipse total en la Tierra, pero con una diferencia clave: La Luna se veía mucho más grande que el Sol.

Durante el fenómeno, los astronautas utilizaron gafas especiales de protección mientras el Sol era parcialmente cubierto; sin embargo, en el momento de la totalidad, pudieron retirarlas y observar directamente la corona solar, una de las estructuras más impresionantes del astro. Uno de los tripulantes describió la escena como “espectacular y magnífica”, destacando cómo la luz solar formaba estructuras dinámicas, similares a llamas en movimiento.

¿Por qué este eclipse duró más que en la Tierra?

Una de las características más sorprendentes fue su duración, y es que ebido a la proximidad de la cápsula espacial Orion con la Luna, la fase de totalidad fue significativamente más larga que cualquier eclipse visible desde la superficie terrestre.

Cabe decir que este fenómeno ofrece datos clave para la comunidad científica, especialmente en el estudio de la corona solar, además de la interacción entre el Sol y la Luna.

¿Qué son los misteriosos destellos detectados en la Luna?

Durante el eclipse, la tripulación reportó haber observado al menos cuatro “impact flashes”, es decir, destellos provocados por meteoritos al chocar contra la superficie lunar.

El astronauta Reid Wiseman confirmó: “Definitivamente eran impactos en la Luna”.

Estos eventos son de gran interés científico, ya que ayudan a comprender la frecuencia de impactos y la dinámica del entorno lunar, información clave para futuras misiones tripuladas.

Artemis II: "There was a little bit of giddiness. We have seen 3 impact flashes so far...Definitely impact flashes on the moon...On the earth side of the moon."



"Amazing news...incredible news. We have citizen scientists here on earth looking for impact flashes." pic.twitter.com/SREFAok8q0 — CSPAN (@cspan) April 7, 2026

Un paso más hacia el regreso humano a la Luna

La misión Artemis II forma parte del programa que busca llevar nuevamente humanos a la superficie lunar. Este tipo de observaciones no solo representan un impresionante logro visual, sino también una fuente invaluable de datos científicos en tiempo real.

Este evento plantea nuevas preguntas: si desde el espacio se pueden observar fenómenos invisibles para nosotros, ¿qué otros secretos del universo estamos aún lejos de descubrir?