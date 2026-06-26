¿Se acerca “Douglas” a México? Alerta en el Pacífico por amenaza con 80% de potencial de ciclón

Otra posible amenaza de ciclón se empieza a formar en el Océano Pacífico. Por ello, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigilancia al suroeste de la Península de Baja California por la posible formación del ciclón “Douglas”.

Actualmente se prevé la formación de una zona de baja presión y que mantiene un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico.

¿Cuándo se podría formar un ciclón en México?

La temporada de huracanes 2026 en México permanecerá activa hasta finales de año, y aunque en las últimas semanas ya se han formado varias tormentas tropicales, hasta el momento ninguna ha alcanzado la categoría de huracán, ni en el océano Pacífico ni en el Atlántico.

Aunque todavía no se forma la zona de baja presión, el fenómeno meteorológico podría traer en los próximos días lluvias intensas y oleaje elevado en la región.

Se prevé la formación de una zona de #BajaPresión al suroeste de la #PenínsulaDeBajaCalifornia, con 80% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.



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De acuerdo con Conagua, se prevé la formación del ciclón en 7 días, con una probabilidad de 80%. En caso de que el evento comience a fortalecerse de manera rápida, estas predicciones podrán modificarse.

¿Qué estados se podrían ver afectados por el posible ciclón “Douglas”?

Aunque la zona de baja presión aún no se ha formado, los modelos meteorológicos indican que su amplia circulación ya favorece el ingreso de humedad hacia el occidente y sur de México.

Por ahora, el sistema se mantiene al suroeste de la Península de Baja California y continúa bajo vigilancia, ya que su trayectoria e intensidad todavía pueden cambiar en los próximos días.

De mantenerse las condiciones actuales, se podrían registrar lluvias de fuertes a intensas en México. Sin embargo, todo dependerá de la evolución del sistema.

¿Cuántos huracanes se prevén en el Pacífico este 2026?

Para la temporada 2026 en el Océano Pacífico, el SMN contempla una actividad alta debido al desarrollo del fenómeno de "El Niño". En total, para el Pacífico se esperan entre 18 y 21 ciclones tropicales con nombre.



Tormentas tropicales: De 9 a 10

Huracanes categoría 1 o 2: De 5 a 6.

Huracanes mayores (categorías 3, 4 o 5): De 4 a 5.

En lo que va de la temporada, ya se han formado tres ciclones tropicales, recibiendo el nombre de: Amanda, Boris y Cristina.