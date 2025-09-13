Ciclón tropical “Mario": clima en México 13 de septiembre 2025 prevé cielo nublado y lluvias fuertes

¿Cuál será el clima en México para este fin de semana? Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte los detalles de las temperaturas y pronóstico del tiempo de este sábado 13 de septiembre de 2025.

Clima en México 13 de septiembre 2025

El Servicio Meteorológico Nacional informó en su último reporte que para el día de mañana, el monzón mexicano y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste mexicano, mantendrán las condiciones para chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

El ciclón tropical Mario se localizará frente a las costas de Colima y Jalisco, sus desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del país, así como rachas de viento de hasta 70 km/h y oleaje de 1.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Canales de baja presión en el centro y oriente del país, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, incluido el Valle de México.

La onda tropical núm. 32 recorrerá el sureste mexicano e interaccionará con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, la cual se extenderá desde la costa oriental de Estados Unidos hasta el sureste mexicano, originando lluvias fuertes a muy fuertes con posible caída de granizo en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur), Oaxaca (norte, este y sur) y Chiapas.

Lluvias fuertes en México: pronóstico 13 de septiembre 2025

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Veracruz (sur), Oaxaca (norte, este y sur) y Chiapas



Veracruz (sur), Oaxaca (norte, este y sur) y Chiapas Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche y Quintana Roo



Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche y Quintana Roo Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tamaulipas y Yucatán



Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tamaulipas y Yucatán Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala

Clima CDMX y Edomex: temperaturas y pronóstico fin de semana

En el Valle de México, durante la mañana, se pronostica cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, continuará cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México y en la Ciudad de México; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

