Científicos descubren que células robóticas se reproducen solas

Científicos estadounidenses informaron que las primeras células robóticas, conocidas como xenobots, pueden reproducirse solos de una forma en la que ni las plantas ni los animales lo han hecho hasta ahora.

Los creadores de los xenobots, un grupo de científicos de la Universidad de Vermont, de la Universidad de Tufts y el Instituto Wyss de Ingeniería, aseguran que esas células robóticas descubrieron una nueva forma de reproducción biológica no conocida por la ciencia.

Los robots vivos fueron creados a partir de células madre de la rana de uñas africana y el primer descubrimiento de sus creadores fue que estas células robóticas podían moverse, trabajar en grupo y autocurarse.

Tras un año de su creación, los xenobots encontraron una forma de reproducirse en la que los progenitores recogen y comprimen las células madre, las cuales pueden madurar hasta convertirse en crías.

Josh Bongard, autor principal del estudio, explicó que los xenobots estaban hechos inicialmente de unas tres mil células y después descubrieron que estas podían replicarse a través de “replicación cinética”, un proceso que sabían que ocurría a nivel molecular, pero que jamás habían visto a nivel celular.

The world’s first “living” robot got an upgrade — meet Xenobot 2.0 pic.twitter.com/UaIV0nsmP9 — Seeker (@Seeker) November 24, 2021

Por lo que, para entender mejor el proceso de reproducción de las células robóticas, los científicos utilizaron la inteligencia artificial para darle una forma corpórea a los robots vivos. Los xenobots tomaron una forma parecida a la de Pac-Mac, el videojuego de los 80.

Así, los científicos descubrieron que los xenobots eran capaces de encontrar pequeñas células madre, reunir cientos de ellas dentro de su boca, y unos días después ese grupo de células se convertía en un nuevo robot vivo.

Los creadores del proyecto especificaron que aunque las personas creen que los robots están hechos de metales y cerámica, la realidad es que un robot “no se trata tanto de lo que está hecho, sino de lo que hace, que es actuar por sí mismo en nombre de las personas”.

Y añadieron que estas células robóticas podrían utilizarse en diferentes tareas en el cuerpo y el medio ambiente, como la medicina regenerativa o ayudar a limpiar los océanos de microplásticos.

¿Qué son las células robóticas o xenobots?

Son pequeños organismos vivos creados a partir de las células madre de la rana de uñas africana, tienen un tamaño de menos de un milímetro de ancho y pueden nadar, caminar y sobrevivir durante semanas sin alimento.

Las células robóticas tiene capacidades de autocuración, pues cuando los científicos las cortaron, se curaron por sí mismas y siguieron moviéndose. Sus creadores calificaron a los xenobots como “máquinas biológicas respetuosas del medio ambiente”

