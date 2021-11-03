Varios robots de juguete deambulan por unas aulas de una universidad de Pyongyang, capital de Corea del Norte, en una reciente demostración con la finalidad de ayudar en la educación de los niños a la hora de aprender matemáticas básicas, música e inglés.

Las imágenes, emitidas por la televisión estatal norcoreana "KRT", también mostraban otros dos robots de plástico más grandes, cada uno con una apariencia vagamente humanoide.

Uno de ellos es un robot de juguete con ojos azules fruncidos y una bandera de Corea del Norte en el pecho que deambula por universidades de Pyongyang en la más reciente demostración de herramientas destinadas a ayudar en la educación de los menores norcoreanos. Mide 80 centímetros de altura y cuenta con una voz femenina.

Robot:

Ayudo a enseñar tecnología educativa que mejora la inteligencia de los niños

Corea del Norte impulsa la educación con robots de juguete|REUTERS TV

Corea del Norte impulsa la educación con robots de juguete

En los últimos años, Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte, ha impulsado una reforma en la educación estimulando la innovación tecnológica y científica, por ello comenzaron con robots de juguete.

Un segundo robot mostraba una cara sonriente en una pantalla incrustada dentro de una cabeza redonda blanca, mientras que otro llevaba un traje de plástico azul y anteojos con bordes blancos.

Park Kum-hee, profesora de una universidad en Pyongyang, señala que el desarrollo de los robots educativos ha tenidos sus dificultades, ya que los robots a menudo negaban con la cabeza cuando se les hacían preguntas tanto en coreano como en idiomas extranjeros.

Park Kum-hee, catedrática de una universidad en Pyongyang:

Mejorar la inteligencia de este robot fue difícil para mí, que me especialicé en psicología. Fueron las palabras de nuestro respetado camarada secretario general sobre la adopción de la tecnología de inteligencia artificial en la educación las que me guiaron siempre por el buen camino

Corea del Norte educación robots de juguete|REUTERS TV

Durante la demostración de los robots de juguete, un grupo de alumnos de primaria disfrutaron de una de las demostraciones del robot en clase de música, matemáticas e inglés.

Estudiantes de primaria:

"Hola. Encantado de conocerte. Encantado de conocerte a ti también. ¿Cómo te llamas?".

Corea del Norte reabrió las escuelas en junio del año pasado, pero obligó a los niños a llevar cubrebocas en las clases e instalaron estaciones de limpieza.