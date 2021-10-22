Detienen a la robot Ai-Da en Egipto acusada de espionaje

La policía de Egipto detuvo a la artista robot Ai-Da tras su llegada al aeropuerto de El Cairo por sospechas de espionaje, y estuvo retenida en el país africano durante 10 días.

Ai-Da y su creador, Aidan Meller, viajaron a Egipto para participar en una exposición de arte junto a las pirámides de Giza, cuando guardias fronterizos de El Cairo los interceptaron.

El glamuroso robot, que fue creado para producir arte, estuvo a punto de causar un conflicto diplomático tras su arresto de 10 días; pues según Meller, las autoridades egipcias detuvieron a Ai-Da porque tenía un modem y cámaras en los ojos, lo que llevó a las autoridades a sospechar de supuesto espionaje por parte del Reino Unido.

Finalmente, tras varias negociaciones entre Egipto y Reino Unido, el robot fue liberado horas antes de iniciar la exhibición en la que el androide iba a presentar una escultura. Además, pudo conservar las cámaras en sus ojos.

“What goes on four feet in the morning, two feet at noon, and three feet in the evening?” - the Sphinx



In her new art installation in Egypt, Ai-Da will respond to the sphinx’s riddle with a sculpture !#robot #art #ai #artificialintelligence #artist pic.twitter.com/e4lvL3j5uE — ai-da robot (@aidarobot) October 21, 2021

“Puedo deshacerme de los módems, pero no puedo quitarle los ojos, son parte integral. Además se habría visto muy extraña sin ellos”, dijo Meller a un medio local.

Asimismo, Meller agradeció a la Embajada británica en El Cairo por "el increíble trabajo" que realizó para liberar a Ai-Da a tiempo para la exposición.

Meller aseguró que su robot artista no es una espía, y señaló que tiene claro que “la gente le teme a los robots, lo entiendo. Pero toda la situación es irónica, porque el objetivo de Ai-Da era resaltar y advertir sobre el abuso del desarrollo tecnológico, y está detenida porque es tecnología”.

¿Quién es Ai-Da, la robot detenida en Egipto?

Ai-Da es una artista robótica que está revolucionando el mundo del arte gracias a sus pinturas y esculturas que han creado serios cuestionamientos sobre la esencia del sentimiento artístico, además se le ha considerado como “una visión del futuro”.

Un equipo de programadores, roboticistas, expertos en arte y psicólogos crearon a Ai-Da y la bautizaron en honor a la pionera en computación, Ada Lovelace.

El proyecto multimillonario se terminó en 2019 y se actualiza a medida que mejora la tecnología de inteligencia artificial. Sus obras se han exhibido en museos como el Design Museum y en el Victoria and Albert Museum.

