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Detienen a la robot Ai-Da en Egipto acusada de espionaje

La artista robot Ai-Da casi causó un problema diplomático luego de que se le acusara de espionaje y fue detenida en Egipto.

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|Twitter @aidarobot

Escrito por: Azteca Noticias

La policía de Egipto detuvo a la artista robot Ai-Da tras su llegada al aeropuerto de El Cairo por sospechas de espionaje, y estuvo retenida en el país africano durante 10 días.

Ai-Da y su creador, Aidan Meller, viajaron a Egipto para participar en una exposición de arte junto a las pirámides de Giza, cuando guardias fronterizos de El Cairo los interceptaron.

El glamuroso robot, que fue creado para producir arte, estuvo a punto de causar un conflicto diplomático tras su arresto de 10 días; pues según Meller, las autoridades egipcias detuvieron a Ai-Da porque tenía un modem y cámaras en los ojos, lo que llevó a las autoridades a sospechar de supuesto espionaje por parte del Reino Unido.

Finalmente, tras varias negociaciones entre Egipto y Reino Unido, el robot fue liberado horas antes de iniciar la exhibición en la que el androide iba a presentar una escultura. Además, pudo conservar las cámaras en sus ojos.

“Puedo deshacerme de los módems, pero no puedo quitarle los ojos, son parte integral. Además se habría visto muy extraña sin ellos”, dijo Meller a un medio local.

Asimismo, Meller agradeció a la Embajada británica en El Cairo por "el increíble trabajo" que realizó para liberar a Ai-Da a tiempo para la exposición.

Meller aseguró que su robot artista no es una espía, y señaló que tiene claro que “la gente le teme a los robots, lo entiendo. Pero toda la situación es irónica, porque el objetivo de Ai-Da era resaltar y advertir sobre el abuso del desarrollo tecnológico, y está detenida porque es tecnología”.

¿Quién es Ai-Da, la robot detenida en Egipto?

Ai-Da es una artista robótica que está revolucionando el mundo del arte gracias a sus pinturas y esculturas que han creado serios cuestionamientos sobre la esencia del sentimiento artístico, además se le ha considerado como “una visión del futuro”.

Un equipo de programadores, roboticistas, expertos en arte y psicólogos crearon a Ai-Da y la bautizaron en honor a la pionera en computación, Ada Lovelace.

El proyecto multimillonario se terminó en 2019 y se actualiza a medida que mejora la tecnología de inteligencia artificial. Sus obras se han exhibido en museos como el Design Museum y en el Victoria and Albert Museum.