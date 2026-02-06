¿Nueva tecnología? Así pueden los sismos revelar dónde caerá la basura espacial que amenaza a la Tierra
La basura espacial se acumula y eleva el riesgo de reentradas no controladas en Tierra, pero una tecnología ya nos ayuda al rastreo de su caída.
La basura espacial que regresa sin control a la Tierra podría dejar de ser un misterio, ya que investigadores lograron desarrollar un nuevo método para rastrear en dónde cae el desecho espacial, y para lograrlo, utilizan una tecnología que hasta ahora se empleaba con otro fin, los sensores sísmicos diseñados para detectar terremotos.
La técnica fue desarrollada por el científico planetario Constantinos Charalambous, del Imperial College London, en colaboración con especialistas de la Universidad Johns Hopkins, y fue dada a conocer a través de la agencia Reuters.
¿Cómo funciona el nuevo método para rastrear basura espacial?
Este innovador sistema utiliza datos de una red global de sensores sísmicos para detectar el estallido sónico que producen los fragmentos de naves y satélites al ingresar a la atmósfera a velocidades hipersónicas de hasta “ocho” kilómetros por segundo.
“Lo que detectamos es la onda de choque generada durante la reentrada”, explica Charalambous. Esa información permite calcular con mayor precisión la trayectoria, velocidad, altitud y patrón de fragmentación de los restos espaciales, especialmente durante la fase más crítica: cuando el objeto se desintegra.
¿Por qué la basura espacial representa un riesgo creciente?
El número de satélites activos y objetos inservibles en órbita sigue aumentando, lo que eleva el riesgo de reentradas no controladas en Tierra. Los métodos actuales de rastreo orbital suelen fallar cuando el objeto comienza a fragmentarse, dificultando saber dónde podrían caer los restos.
Cabe decir que el riesgo es especialmente preocupante cuando los fragmentos sobrevuelan zonas pobladas o contienen materiales peligrosos.
El caso Shenzhou-15: una advertencia clave
La eficacia de este método quedó demostrada en el año 2024, cuando los sensores sísmicos ayudaron a rastrear el módulo orbital chino Shenzhou-15, que terminó cayendo 30 a 40 kilómetros al sur de la trayectoria prevista inicialmente.
“El rango de predicción iba desde el Pacífico Sur hasta el Atlántico Norte”, señala Charalambous, destacando las enormes diferencias que aún existen en los cálculos tradicionales.
Tecnología para basura espacial: ¿es un sistema de alerta temprana?
¿Es un sistema de alerta temprana? Los investigadores aclaran que no se trata de una sirena de evacuación, sino de una herramienta de forense rápida de reentrada, capaz de ofrecer información crítica a las autoridades poco después del evento, en una mejora a la respuesta ante posibles impactos.
Integrar estos datos sísmicos a los sistemas actuales podría reducir riesgos y mejorar la vigilancia espacial; ante un cielo cada vez más congestionado, la pregunta es inevitable: ¿está el mundo preparado para manejar el creciente problema de la basura espacial antes de que ocurra una tragedia?