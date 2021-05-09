Restos del cohete chino caen en el Océano Índico sin provocar daños

Los restos del cohete más grande lanzado por China cayeron este domingo en el océano Índico y la mayoría de sus componentes se destruyeron al entrar en la atmósfera, poniendo fin a días de especulaciones sobre el lugar que probablemente impactarían, pero provocando críticas de Estados Unidos por la falta de transparencia.

Las coordenadas dadas por los medios estatales chinos, citando a la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China, sitúan el punto de impacto en el océano, al oeste del archipiélago de las Maldivas.

Los restos del Long March 5B hicieron que muchas personas miraran hacia el cielo desde que despegó de la isla china de Hainan el 29 de abril.

La actualización más reciente de la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China dijo que la mayoría de los restos se quemaron en la atmósfera.

Medios de comunicación estatales informaron que algunas partes volvieron a entrar en la atmósfera a las 02:24, tiempo local, y cayeron en un punto con las coordenadas 72.47 grados de longitud este y 2.65 grados de latitud norte.

NASA criticó poco control en monitoreo de restos

Por su parte, autoridades espaciales estadounidenses (NASA) confirmaron el ingreso del cohete sobre la península arábiga, pero afirmaron que se desconocía si los restos impactaron en tierra o en el agua.

"La ubicación exacta del impacto y el alcance de los restos, ambos desconocidos en este momento, no serán divulgados por el Comando Espacial de Estados Unidos", dijo en un comunicado la NASA.

NASA Administrator @SenBillNelson on debris from the Chinese Long March 5B rocket: “Spacefaring nations must minimize the risks to people and property on Earth of re-entries of space objects and maximize transparency regarding those operations."



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El Long March fue el segundo despliegue del modelo 5B después de su vuelo inaugural en mayo de 2020. El año pasado, piezas del primer Long March 5B cayeron en Costa de Marfil, dañando varios edificios, pero no hubo heridos.

"Los países que realizan actividades espaciales deben minimizar los riesgos para las personas y las propiedades en la Tierra cuando se preparen los regresos de objetos espaciales y también se debe maximizar la transparencia respecto de esas operaciones", dijo el administrador de la NASA Bill Nelson, en un comunicado.

"Está claro que China no está cumpliendo las normas de responsabilidad respecto a sus desechos espaciales", añadió el organismo.

En redes sociales, circularon videos del trayecto final del Long March 5B hasta antes de hundirse en las aguas del océanos Índico.

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