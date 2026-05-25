Una madre buscadora no se siente abandonada por TV Azteca, sino por el propio gobierno
Cuando los mexicanos escuchan hablar de narcopolítica, no piensan en TV Azteca; piensan en Rubén Rocha y otros funcionarios que Morena protege.
El discurso crítico de la presidenta Claudia Sheinbaum contra TV Azteca surge en un contexto marcado por la inseguridad, la crisis en el sistema de salud y las denuncias de presuntos vínculos entre políticos y narcotraficantes.
El problema no son los micrófonos y las cámaras de Azteca Noticias, porque la gente no les teme a ellos; lo que en verdad mantiene en alerta a la ciudadanía es la violencia, las desapariciones, la extorsión y la falta de medicamentos.
La opinión de Lucy Bravo
“Mientras el país se cae a pedazos, el gobierno ya encontró a su enemigo: la televisión crítica. Y quizá porque lo que intentan callar no es un medio, sino sus propios fracasos.
Cuando un mexicano sale a la calle, no teme encontrarse a un micrófono de TV Azteca; teme ser asaltado, secuestrado o asesinado. Cuando una madre buscadora sale con pico y pala a intentar encontrar a un ser querido, no se siente abandonada por TV Azteca; se siente abandonada por su propio gobierno.
Cuando una familia llega a un hospital público y descubre que no hay medicamentos, no culpa a un periodista; culpa a un sistema de salud colapsado. Cuando un comerciante paga extorsión para poder abrir su negocio, no piensa en una campaña mediática; piensa en que el Estado ya no existe.
Y cuando los mexicanos escuchan hablar de narcopolítica, no piensan en TV Azteca; piensan en Sinaloa, en Rubén Rocha, en los políticos mexicanos mencionados en investigaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado y en el partido que los protege: Morena.
Porque cuando un gobierno empieza a pelearse con las cámaras, es porque perdió la pelea con la realidad. Y ahí es cuando la Cuarta Transformación empieza a parecerse más a la cuarta versión del viejo manual autoritario: desacreditar voces incómodas, señalar medios críticos y tratar de decidir qué puede ver la gente”.