“No nos van a callar": TV Azteca responde a presidenta Claudia Sheinbaum sobre intento de boicot
TV Azteca contestó con firmeza a los ataques de la presidenta Claudia Sheinbaum. La empresa acusó al régimen de intentar controlar qué medios consumen los ciudadanos, mientras encubren redes de corrupción familiar y complicidades con el crimen.
En una escalada de tensiones sin precedentes entre la presidencia y los medios de comunicación, TV Azteca emitió un comunicado en respuesta directa a las declaraciones hechas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina de este lunes. La televisora calificó la postura de la mandataria como "un intento evidente de censura y una agresión directa a la libertad de expresión y de prensa", luego de que esta hiciera un llamado abierto a la ciudadanía para dejar de ver la programación del canal.
TV Azteca aseguró que el exhorto presidencial para sabotear su señal "será inútil", argumentando que millones de televidentes respaldan diariamente sus espacios informativos por hablar con la verdad. Asimismo, el documento señala que no es la primera ocasión en que el régimen de la autodenominada "4T" intenta boicotear o destruir a la organización debido a su línea editorial crítica.
TV Azteca denuncia complicidad estatal con el crimen y redes de corrupción
TV Azteca sostuvo que el malestar del gobierno radica en que el medio no ha callado frente al acoso ni la persecución política, manteniendo activas investigaciones sobre temas sensibles para la agenda pública.
Cuando el poder llama a sabotear un medio de comunicación por ser crítico, lo que busca es censurar.— TV Azteca (@Azteca) May 25, 2026
Al @GobiernoMX le incomoda que en #TVAzteca sigamos señalando la corrupción, su complicidad con el narco y el mal gobierno que han llevado.
Pero que les quede claro: ¡no nos van… pic.twitter.com/yqw5yjSMRQ
Entre los puntos más severos denunciados en el documento institucional se encuentran:
- Vínculos con el narcotráfico: Se acusa una presunta "complicidad al más alto nivel con el narco y el crimen organizado", mencionando explícitamente a los gobernadores Rubén Rocha Moya y Américo Villarreal, así como a los senadores Enrique Inzunza y Adán Augusto López, a quien identifican como líder del grupo criminal La Barredora en Tabasco.
- Redes de corrupción familiar: Se señala directamente la existencia de supuestas redes de "corrupción, robo y desfalco" presuntamente encabezadas por Andy y Bobby López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
- Afectación económica y democrática: Denunciaron un endeudamiento irresponsable que daña el bolsillo de los mexicanos, a la par de una "destrucción de la democracia mediante la captura de las instituciones".
Un frente firme: "La libertad de expresión es de los ciudadanos"
Para la organización de medios, la postura del Gobierno Federal atenta contra el derecho fundamental de los mexicanos a decidir libremente cómo y a través de qué ventanas informarse, acusando al oficialismo de tratar a la población "como menores de edad" incapaces de notar lo que el poder busca encubrir.
"Sabemos que vienen más ataques y que esto es apenas el preludio de una etapa de censura y silenciamiento contra los medios críticos como nosotros", advierte el pronunciamiento en su cierre.
Con "TV Azteca trabaja para México y los mexicanos. Nunca para los políticos y sus malos gobiernos", la empresa ratificó su compromiso de mantener un periodismo libre y crítico, sentenciando en sus plataformas digitales que, a pesar de la presión del aparato de Estado, no los van a callar.