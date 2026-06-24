Clima extremista en México; lluvias en más de la mitad del país y 7 estados arriba de los 40° C

Las lluvias seguirán dominando buena parte del país este miércoles 24 de junio. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que varios estados enfrentarán tormentas intensas, descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento, mientras que en el norte continuará el calor extremo.

Además, las ondas tropicales 9 y 10, junto con una nueva onda tropical que se aproxima a la Península de Yucatán, mantendrán condiciones favorables para lluvias en gran parte del territorio nacional.

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes este 24 de junio?

Las lluvias más intensas serán en:



Guerrero (este y sureste)

Oaxaca (suroeste)

Lluvias muy fuertes:



Jalisco

Colima

Michoacán

Veracruz

Lluvias fuertes:



Ciudad de México

Estado de México

Morelos

Puebla

Hidalgo

Tlaxcala

Querétaro

San Luis Potosí

Tabasco

Chiapas

Nayarit

⛈️☔️ Se pronostican #Chubascos y #Lluvias fuertes a muy fuertes, #DescargasEléctricas, caída de #Granizo y #Rachas de #Viento de 30 a 50 km/h, en estados del sur, sureste, noroeste, norte y occidente de #México. En el noreste del país se prevén vientos fuertes ⬇️ pic.twitter.com/ZgkkCYRkda — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 24, 2026

Las precipitaciones podrían provocar encharcamientos, crecida de ríos, deslaves en zonas montañosas e inundaciones urbanas, especialmente en puntos donde el suelo ya se encuentra saturado por lluvias recientes.

El SMN prevé que las lluvias más fuertes estén acompañadas por actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Estas condiciones podrían reducir la visibilidad en carreteras, generar accidentes y complicar la circulación en zonas urbanas.

También se pronostican bancos de niebla durante la mañana y la noche en regiones montañosas del centro, oriente y sur del país.

¿Qué estados seguirán bajo la onda de calor?

Mientras el centro y sur enfrentan lluvias, el calor extremo continuará en el norte y noroeste.

Temperaturas superiores a 45 grados:



Baja California

Sonora

Temperaturas de 40 a 45 grados:



Baja California Sur

Sinaloa

Durango

Chihuahua

Coahuila

Temperaturas de 35 a 40 grados:



Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Tamaulipas

Nuevo León

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Ayer, las #Temperaturas más altas en #México, se registraron en regiones de #Chihuahua y #BajaCalifornia. Las tonalidades rojizas indican valores superiores a 35 grados #Celsius. Más información en el link ⬇️https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/m1rITVAFxe — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 23, 2026

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar actividades bajo el sol entre las 11:00 y las 16:00 horas y prestar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas.

Por otro lado en las costas del Pacífico continuará el mar de fondo, con oleaje de hasta 2.5 metros en zonas de Baja California, Sinaloa, Oaxaca y Chiapas.

¿Qué pasa con las ondas tropicales 9, 10 y 11?

El SMN mantiene vigilancia sobre las ondas tropicales 9 y 10, así como sobre una nueva onda tropical que se acerca a la Península de Yucatán.

La onda tropical número 9 podría ser absorbida por una zona de baja presión con potencial ciclónico en el Pacífico, aunque por ahora no representa un riesgo directo para territorio nacional.

Clima en CDMX y Estado de México para el 24 de junio

La mañana comenzará con ambiente fresco y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde aumentará la nubosidad y se prevén lluvias fuertes tanto en la Ciudad de México como en el centro, oeste y suroeste del Estado de México.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y caída de granizo.

En la Ciudad de México se esperan temperaturas mínimas de 13 a 15 °C y máximas de 23 a 25 °C. Mientras que en el Estado de México las más bajas serán de 9 a 11 °C y las más altas de 21 a 23 °C.

También se esperan rachas de viento de hasta 50 km/h en la capital y de hasta 60 km/h en algunas zonas del Estado de México.