¿Dónde lloverá más? Conoce los estados con pronóstico de lluvias intensas y el avance de la posible tormenta “Elida”
¡Aguas! Lluvias intensas y posible formación de la tormenta tropical “Elida": consulta qué estados serán los más afectados en México hoy 15 de julio 2026.
El pronóstico del clima para las próximas horas y el miércoles 15 de julio se prevé lluvias de fuertes a intensas en diferentes estados de México debido al monzón mexicano, la onda tropical número 19, canales de baja presión y otros sistemas atmosféricos.
Además, la depresión tropical Cinco-E podría intensificarse a la tormenta tropical "Elida", mientras que en elgunsa zonas también se esperan condiciones complicadas como inundaciones o deslaves. Consulta los estados que podrían verse afectados.
Estados afectados por la depresipon tropical Cinco-E hoy 15 de julio
Para el miércoles, el monzón mexicano, la onda tropical número 19 y diversos sistemas atmosféricos mantendrán el potencial de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en gran parte del país.
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Chihuahua (centro, sur y este), Coahuila (norte y oeste), Durango (norte y oeste), Veracruz (sur), Oaxaca (noreste) y Chiapas (este y sur).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora (sureste), Nuevo León (norte), Tamaulipas (noroeste), Sinaloa (norte y centro), Nayarit, Jalisco (norte, oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste), Guerrero (este y costa), Estado de México (centro y norte), Campeche (sureste) y Quintana Roo (sur).
- Intervalos de chubascos: Baja California Sur, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco y Yucatán.
- Lluvias aisladas: Baja California y Morelos.
Estados afectados por temperaturas altas
Además, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, noreste y la península de Yucatán.
- Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (sur), Sonora, Sinaloa (norte) y Oaxaca (sur).
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila (suroeste), Nuevo León, Tamaulipas, Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Chiapas (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte), San Luis Potosí (este), Veracruz y Puebla (suroeste).