¿Dónde lloverá más? Conoce los estados con pronóstico de lluvias intensas y el avance de la posible tormenta “Elida”

El pronóstico del clima para las próximas horas y el miércoles 15 de julio se prevé lluvias de fuertes a intensas en diferentes estados de México debido al monzón mexicano, la onda tropical número 19, canales de baja presión y otros sistemas atmosféricos.

Además, la depresión tropical Cinco-E podría intensificarse a la tormenta tropical "Elida", mientras que en elgunsa zonas también se esperan condiciones complicadas como inundaciones o deslaves. Consulta los estados que podrían verse afectados.

Estados afectados por la depresipon tropical Cinco-E hoy 15 de julio

Para el miércoles, el monzón mexicano, la onda tropical número 19 y diversos sistemas atmosféricos mantendrán el potencial de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en gran parte del país.



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Chihuahua (centro, sur y este), Coahuila (norte y oeste), Durango (norte y oeste), Veracruz (sur), Oaxaca (noreste) y Chiapas (este y sur).

Chihuahua (centro, sur y este), Coahuila (norte y oeste), Durango (norte y oeste), Veracruz (sur), Oaxaca (noreste) y Chiapas (este y sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Sonora (sureste), Nuevo León (norte), Tamaulipas (noroeste), Sinaloa (norte y centro), Nayarit, Jalisco (norte, oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste), Guerrero (este y costa), Estado de México (centro y norte), Campeche (sureste) y Quintana Roo (sur).

: Sonora (sureste), Nuevo León (norte), Tamaulipas (noroeste), Sinaloa (norte y centro), Nayarit, Jalisco (norte, oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste), Guerrero (este y costa), Estado de México (centro y norte), Campeche (sureste) y Quintana Roo (sur). Intervalos de chubascos : Baja California Sur, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco y Yucatán.

: Baja California Sur, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco y Yucatán. Lluvias aisladas: Baja California y Morelos.

Estados afectados por temperaturas altas

Además, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, noreste y la península de Yucatán.

