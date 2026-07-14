Posible tormenta tropical “Elida” podría formarse en 48 horas frente a México: estados afectados y trayectoria

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una zona de baja presión asociada a la onda tropical número 18 incrementa su probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas en las costas mexicanas. En caso de evolución, podría formarse la tormenta tropical “Elida”.

Aunque hasta el momento no se han formado huracanes frente al Océano Pacifico, la cuenca se ha mantenido muy activa desde que inició la temporada en México con 4 tormentas tropicales.

¿Cuándo podría formarse la tormenta tropical “Elida” en México?

En su informe más reciente, la Conagua advirtió que la zona de baja presión se ubica al sur de Guerrero, viéndose potenciada con la onda tropical número 18, la cual se desplazará frente a las costas de Michoacán y Colima.

Ante ello, se incrementó a 80% su probabilidad para desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y mantiene un 90% de aumentar su fuerza en 7 días.

Se espera que este sistema avance hacia el oeste-noroeste, con posibilidad de convertirse en depresión o tormenta tropical a mediados de la semana.

👉La zona de baja presión al sur de #Guerrero incrementa a 80% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas.

👉Por otra parte, se prevé la formación de una zona de baja presión al sur de las costas de #Jalisco. pic.twitter.com/v6lWt5AUOI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 14, 2026

Trayectoria de la posible tormenta tropical “Elida”

Aunque la zona de baja presión se mantiene fuera de las costas, el Centro Nacional de Huracanes informó que las condiciones en el Pacifico son ideales para que el sistema evolucione favorablemente.

Primero se formaría una depresión tropical y, de continuar fortaleciéndose, evolucionaría a la quinta tormenta tropical de la temporada de huracanes en el océano Pacífico, la cual llevaría el nombre de "Elida".

Hasta el momento se localiza a 400 kilómetros al sur-suroeste de Tecpan de Galeana en Guerrero y se desplaza hacia el oeste noroeste. Por lo que no se descartan lluvias intensas al suroeste del país.

Estados afectados por fuertes lluvias en México

El pronóstico meteorológico prevé lluvias de distinta intensidad en gran parte del país debido al ingreso de humedad del océano Pacífico y el avance de una zona de baja presión frente a las costas de Guerrero.

Las precipitaciones más intensas se esperan en: Durango, Sinaloa y Nayarit, donde podrían registrarse lluvias intensas. Además, se pronostican lluvias muy fuertes en Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

También habrá lluvias fuertes en Sonora, Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, mientras que se esperan chubascos en Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En Baja California Sur únicamente se prevén lluvias aisladas.

