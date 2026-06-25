Lluvias en más de la mitad del país, pero el calor extremo no se va

México tendrá un clima extremo con lluvias fuertes en gran parte del país y temperaturas que superarán los 45 grados en algunas regiones del norte.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la combinación de ondas tropicales, vaguadas e inestabilidad atmosférica mantendrá condiciones para tormentas, descargas eléctricas, granizo y posibles inundaciones durante este jueves 25 de junio.

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes este 25 de junio?

Las precipitaciones más intensas se esperan en Guerrero y Oaxaca, donde podrían acumularse entre 50 y 75 milímetros de lluvia.

También habrá lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Chiapas.

En entidades como Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas se pronostican chubascos.

Las autoridades advierten que las lluvias podrían provocar encharcamientos, deslaves, crecidas de ríos y reducción de visibilidad en carreteras.

¿Dónde continuará la onda de calor en México?

Aunque las lluvias dominarán gran parte del territorio nacional, la onda de calor seguirá afectando varias entidades.

Las temperaturas más altas se pronostican en:



Baja California, Sonora y Chihuahua: más de 45 °C.

Baja California Sur, Sinaloa y Durango: entre 40 y 45 °C.

Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo: entre 35 y 40 °C.

La combinación de calor extremo y humedad podría aumentar la sensación térmica en varias zonas del país.

¿Habrá granizo y tormentas eléctricas?

El SMN prevé que gran parte de las lluvias estén acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Además, se esperan bancos de niebla en zonas montañosas y carreteras, lo que podría complicar la circulación durante las primeras horas del día y por la noche.

Las rachas más intensas se registrarán en Baja California, Sonora y Chihuahua, donde podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora. También habrá viento fuerte en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones, ya que las ráfagas podrían derribar ramas, árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará el oleaje en las costas mexicanas?

El fenómeno de mar de fondo continuará en gran parte del litoral del Pacífico. Se esperan olas de entre uno y dos metros de altura en las costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

En Campeche y Yucatán también se prevé oleaje elevado, por lo que se recomienda atender las indicaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto.

¿Cuál será el clima en la Ciudad de México y el Estado de México?

El Valle de México amanecerá con ambiente fresco, cielo parcialmente nublado y presencia de bruma.

Por la tarde aumentará la nubosidad y se esperan lluvias fuertes tanto en la Ciudad de México como en zonas del centro y occidente del Estado de México. Las precipitaciones podrían estar acompañadas por tormentas eléctricas y caída de granizo.

En la Ciudad de México se prevén temperaturas mínimas de entre 13 y 15 grados y máximas de 23 a 25 grados.

Para el Estado de México, la temperatura mínima rondará entre 9 y 11 grados, mientras que la máxima alcanzará entre 19 y 21 grados.