Lluvias, calor y granizo en México: así pinta el clima para este sábado

El clima para México este sábado 27 de junio de 2026. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes a muy fuertes, ambiente extremadamente caluroso en el norte y noroeste, además de rachas de viento que podrían provocar la caída de árboles y anuncios.

Las precipitaciones estarán asociadas a una línea seca en el norte del país, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, canales de baja presión y la onda tropical número 12, que seguirá desplazándose sobre el sur del territorio nacional.

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, encharcamientos, inundaciones y deslaves, por lo que se recomienda extremar precauciones.

¿Qué estados tendrán lluvias este sábado 26 de junio?

Las entidades con el pronóstico de lluvias muy fuertes son:



Guerrero (este)

Oaxaca (suroeste, norte y noreste)

Veracruz (sur)

Chiapas (sur)

Mientras que habrá lluvias fuertes en:

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Zacatecas

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

También se esperan chubascos en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Campeche, además de lluvias aisladas en Yucatán y Quintana Roo.

Además de las lluvias, se esperan rachas de viento de hasta 70 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí y el Istmo de Oaxaca.

En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas continuará el evento de surada, mientras que otras entidades del centro y sureste registrarán rachas de entre 40 y 60 km/h.

En las costas del Pacífico persistirá el mar de fondo, con oleaje de 1.5 a 2.5 metros en Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿Dónde hará más calor este sábado?

Las temperaturas más altas volverán a concentrarse en el norte del país.

Máximas de 40 a 45 °C:



Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Coahuila

Oaxaca

Máximas de 35 a 40 °C:



Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Chiapas

Durango

Nuevo León

Tamaulipas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

En contraste, Durango, Sinaloa y Nayarit dejarán atrás la onda de calor a partir de este sábado.

Con nuestros mapas de #Temperaturas máximas puedes monitorear su comportamiento diario en #México. Se encuentran disponibles diariamente en https://t.co/w7KUYjL6dS pic.twitter.com/MyCyOFnILP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 26, 2026

¿Cómo estará el clima en la CDMX y el Estado de México?

En el Valle de México, la mañana iniciará con ambiente fresco y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde aumentará la nubosidad y se pronostican lluvias fuertes tanto en la Ciudad de México como en el norte y oeste del Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Condiciones #Meteorológicas que se pronostican para mañana, sábado 27 de junio, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ pic.twitter.com/C8B7uPwqvv — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 27, 2026

Para la CDMX se espera una temperatura mínima de 13 a 15 °C y una máxima de 24 a 26 °C. En el Edomex, el termómetro oscilará entre 8 y 10 °C por la mañana y 21 a 22 °C durante la tarde. Además, habrá viento del este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.