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Lluvias, calor y granizo en México: así pinta el clima para este sábado

El pronóstico prevé tormentas con descargas eléctricas, temperaturas extremas y oleaje elevado en varias regiones del país.

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Clima en México para el 27 de junio 2026: lluvias fuertes, calor de 45°C y vientos intensos|SMN

Escrito por: Oscar Morales

El clima para México este sábado 27 de junio de 2026. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes a muy fuertes, ambiente extremadamente caluroso en el norte y noroeste, además de rachas de viento que podrían provocar la caída de árboles y anuncios.

Las precipitaciones estarán asociadas a una línea seca en el norte del país, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, canales de baja presión y la onda tropical número 12, que seguirá desplazándose sobre el sur del territorio nacional.

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, encharcamientos, inundaciones y deslaves, por lo que se recomienda extremar precauciones.

¿Qué estados tendrán lluvias este sábado 26 de junio?

Las entidades con el pronóstico de lluvias muy fuertes son:

  • Guerrero (este)
  • Oaxaca (suroeste, norte y noreste)
  • Veracruz (sur)
  • Chiapas (sur)

Mientras que habrá lluvias fuertes en:

  • Chihuahua
  • Durango
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Zacatecas
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Tlaxcala
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tabasco

También se esperan chubascos en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Campeche, además de lluvias aisladas en Yucatán y Quintana Roo.

Además de las lluvias, se esperan rachas de viento de hasta 70 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí y el Istmo de Oaxaca.

En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas continuará el evento de surada, mientras que otras entidades del centro y sureste registrarán rachas de entre 40 y 60 km/h.

En las costas del Pacífico persistirá el mar de fondo, con oleaje de 1.5 a 2.5 metros en Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿Dónde hará más calor este sábado?

Las temperaturas más altas volverán a concentrarse en el norte del país.

Máximas de 40 a 45 °C:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Sinaloa
  • Coahuila
  • Oaxaca

Máximas de 35 a 40 °C:

  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Chiapas
  • Durango
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

En contraste, Durango, Sinaloa y Nayarit dejarán atrás la onda de calor a partir de este sábado.

¿Cómo estará el clima en la CDMX y el Estado de México?

En el Valle de México, la mañana iniciará con ambiente fresco y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde aumentará la nubosidad y se pronostican lluvias fuertes tanto en la Ciudad de México como en el norte y oeste del Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Para la CDMX se espera una temperatura mínima de 13 a 15 °C y una máxima de 24 a 26 °C. En el Edomex, el termómetro oscilará entre 8 y 10 °C por la mañana y 21 a 22 °C durante la tarde. Además, habrá viento del este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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