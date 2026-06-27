Lluvias, calor y granizo en México: así pinta el clima para este sábado
El pronóstico prevé tormentas con descargas eléctricas, temperaturas extremas y oleaje elevado en varias regiones del país.
El clima para México este sábado 27 de junio de 2026. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes a muy fuertes, ambiente extremadamente caluroso en el norte y noroeste, además de rachas de viento que podrían provocar la caída de árboles y anuncios.
Las precipitaciones estarán asociadas a una línea seca en el norte del país, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, canales de baja presión y la onda tropical número 12, que seguirá desplazándose sobre el sur del territorio nacional.
Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, encharcamientos, inundaciones y deslaves, por lo que se recomienda extremar precauciones.
¿Qué estados tendrán lluvias este sábado 26 de junio?
Las entidades con el pronóstico de lluvias muy fuertes son:
- Guerrero (este)
- Oaxaca (suroeste, norte y noreste)
- Veracruz (sur)
- Chiapas (sur)
Mientras que habrá lluvias fuertes en:
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Zacatecas
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tabasco
También se esperan chubascos en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Campeche, además de lluvias aisladas en Yucatán y Quintana Roo.
Además de las lluvias, se esperan rachas de viento de hasta 70 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí y el Istmo de Oaxaca.
En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas continuará el evento de surada, mientras que otras entidades del centro y sureste registrarán rachas de entre 40 y 60 km/h.
En las costas del Pacífico persistirá el mar de fondo, con oleaje de 1.5 a 2.5 metros en Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
¿Dónde hará más calor este sábado?
Las temperaturas más altas volverán a concentrarse en el norte del país.
Máximas de 40 a 45 °C:
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Sinaloa
- Coahuila
- Oaxaca
Máximas de 35 a 40 °C:
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Chiapas
- Durango
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
En contraste, Durango, Sinaloa y Nayarit dejarán atrás la onda de calor a partir de este sábado.
Con nuestros mapas de #Temperaturas máximas puedes monitorear su comportamiento diario en #México. Se encuentran disponibles diariamente en https://t.co/w7KUYjL6dS pic.twitter.com/MyCyOFnILP— CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 26, 2026
¿Cómo estará el clima en la CDMX y el Estado de México?
En el Valle de México, la mañana iniciará con ambiente fresco y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde aumentará la nubosidad y se pronostican lluvias fuertes tanto en la Ciudad de México como en el norte y oeste del Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Condiciones #Meteorológicas que se pronostican para mañana, sábado 27 de junio, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ pic.twitter.com/C8B7uPwqvv— CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 27, 2026
Para la CDMX se espera una temperatura mínima de 13 a 15 °C y una máxima de 24 a 26 °C. En el Edomex, el termómetro oscilará entre 8 y 10 °C por la mañana y 21 a 22 °C durante la tarde. Además, habrá viento del este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.