La tormenta se avecina: estos estados deben prepararse desde hoy ante fuertes lluvias

México iniciará este martes 7 de julio con un clima contrastante. Mientras gran parte del país enfrentará lluvias intensas con riesgo de inundaciones, en el norte persistirá el ambiente extremadamente caluroso, con temperaturas que podrían superar los 45 grados.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo vigilancia la onda tropical número 16, que se acerca a la Península de Yucatán.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que las lluvias podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas, granizo, fuertes rachas de viento y aumento en el nivel de ríos y arroyos.

¿Qué estados tendrán lluvias más fuertes este 7 de julio?

Las lluvias se esperan en:



Lluvias intensas: Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

intensas: Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Lluvias muy fuertes: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

muy fuertes: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Lluvias fuertes: Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las tormentas podrían provocar encharcamientos, deslaves, inundaciones repentinas y crecidas de ríos, especialmente en zonas montañosas y de baja altitud.

¿Dónde seguirá el calor extremo en México?

Aunque las lluvias dominarán buena parte del país, el calor no dará tregua en el norte.

Las temperaturas más altas serán de:



Más de 45 °C: Baja California y Sonora.

Entre 40 y 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Entre 35 y 40 °C: Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La onda de calor continuará afectando principalmente a Sonora y Baja California Sur.

Desde el #SMNmx monitoreamos los acumulados de #Lluvia, así como las #Temperaturas máximas y mínimas que se presentan diariamente en el país.



Consulta los registros aquí.⤵️https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/8AE1yLolpr — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 6, 2026

Nueva onda tropical se acerca al país

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre la onda tropical número 16, que se aproxima a Quintana Roo y favorecerá más lluvias durante las próximas horas en la Península de Yucatán y el sureste del país.

Si vives en estas regiones, es recomendable evitar cruzar corrientes de agua, mantenerse informado y revisar el estado de calles y carreteras antes de salir.

¿Cómo estará el clima en la CDMX y el Estado de México?

En el Valle de México la mañana comenzará con ambiente fresco, bancos de niebla y cielo parcialmente nublado.

Por la tarde aumentará la nubosidad y se esperan lluvias fuertes tanto en la Ciudad de México como en el centro y occidente del Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Temperaturas previstas:



Ciudad de México : mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C.

: mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C. Estado de México: mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C.

También se pronostican vientos del este y sureste de 10 a 20 km/h, con rachas cercanas a los 40 km/h.

