Clonan en China cabras de súper producción lechera

China ha dado un salto cuántico en la biotecnología aplicada al campo. Un equipo de científicos de la Universidad Agrícola y Forestal del Noroeste anunció el nacimiento exitoso de una cohorte de seis cabras clonadas de la raza Saanen, seleccionadas por su altísima productividad. El proyecto, desarrollado en la provincia de Shaanxi, marca la primera vez que el país logra la clonación por lotes de ejemplares de élite en esta especie.

Los ejemplares clonados —cuatro machos y dos hembras— provienen de donantes capaces de producir más de 2,800 kilogramos de leche al año, una cifra que supera por mucho el promedio global. Además de la cantidad, la leche de estas "súper cabras" destaca por niveles superiores de grasa y proteína, junto con una resistencia excepcional a enfermedades y adaptabilidad climática.

Chinese scientists have successfully cloned six super high-yield dairy goats in northwest China's Shaanxi Province, marking the country's first successful batch cloning of such animals and a major breakthrough in dairy goat breeding technology. pic.twitter.com/BOaQiWSoXl — China Xinhua Sci-Tech (@XHscitech) May 15, 2026

De una década a unos cuantos meses

La verdadera relevancia de este avance reside en la eficiencia del tiempo. Según el Dr. Wang Xiaolong, líder de la investigación, los métodos de crianza tradicionales para consolidar estas características superiores suelen demorar entre 8 y 10 años. Con el uso de transferencia nuclear de células somáticas y selección genómica, este ciclo se reduce a solo meses.

"Estamos abordando cuellos de botella críticos en la industria, como la propagación lenta de animales de élite y la dificultad de preservar rasgos deseables a través de las generaciones", explicó Wang a la agencia Xinhua.

¿Por qué ahí?

La elección de la ubicación no es casualidad. La provincia de Shaanxi concentra el 40% de las cabras lecheras de China y procesa el 80% de los productos derivados en todo el país. Este avance se alinea con el 15º Plan Quinquenal de China (2026-2030), que prioriza la modernización del sector pecuario y la creación de un sistema de suministro de alimentos diversificado y eficiente.

Este hito no solo posiciona a China a la vanguardia de la ingeniería genética agrícola, sino que promete transformar la disponibilidad y calidad de los productos lácteos caprinos a nivel global, eliminando la dependencia de procesos biológicos lentos y apostando por la precisión molecular.