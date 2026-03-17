Gustavo Petro acusa 27 muertos por bombardeo de Ecuador; esto dijo Daniel Noboa

Gustavo Petro, presidente de Colombia, acusó que supuestamente el ejército de Ecuador realizó un bombardeo desde aviones contra territorio colombiano, el cual habría dejado un saldo de 27 personas muertas.

En un mensaje la noche del 16 de marzo de 2026, el mandatario colombiano aseguró que aparecieron bombas tiradas desde el país cerca de la frontera con Ecuador y descartó que se trate de grupos criminales armados.

“Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias, muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales”, escribió Petro en su perfil de la red social X.

Los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador no parecen ser ni de los grupos armados, no tiene aviones, ni del la fuerza pública de Colombia. Yo no he dado esa orden.



Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias,… pic.twitter.com/XStGFXhI2t — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 17, 2026

Petro pide mediación de Donald Trump para evitar una guerra con Ecuador

El presidente colombiano aseveró que sostuvo una llamada con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para que actuara y se comunique con Daniel Noboa, homólogo de Ecuador, “porque nosotros no queremos ir a una guerra”.

Cabe recordar que desde hace unas semanas, Estados Unidos y Ecuador realizaron acciones conjuntas para combatir al narcotráfico en la región.

La respuesta de Daniel Noboa y el Ministerio de Defensa de Ecuador

Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional de Ecuador señaló que las operaciones militares realizadas por su ejército son realizadas “única y exclusivamente dentro del territorio ecuatoriano de manera responsable y segura”.

En un comunicado agregaron que las acciones de combate las efectúan contra los grupos armados organizados, economías ilícitas y el narcotráfico “que amenazan la seguridad y la tranquilidad de las familias ecuatorianas”.

Cruce de acusaciones: de los cultivos de coca a la protección de alias Fito

Mientras que Daniel Noboa, presidente de Ecuador, aseguró que han combatido al narcoterrorismo y gracias a la cooperación internacional están “en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”.

Desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas: a los que operan en las calles y a los que, desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para proteger a los delincuentes.



Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 17, 2026

En su perfil de la red social X, Noboa Azin desmintió las declaraciones de Petro y criticó que el gobierno colombiano proteja a delincuentes como José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de la banda criminal Los Choneros.

“Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo. Nosotros no daremos un paso atrás. Mientras en Colombia les dan espacio a la familia de Fito (...) nosotros seguiremos limpiando y levantando a Ecuador”, sentenció Petro.