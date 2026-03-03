Daniel Noboa activa alianza con Estados Unidos contra el narcotráfico en Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este lunes el inicio de operaciones conjuntas con Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico, en una nueva fase de seguridad que busca frenar la ola de violencia que golpea al país sudamericano.

El plan de Daniel Noboa con Estados Unidos para frenar el narcotráfico en Ecuador

Desde Quito, el presidente confirmó que durante marzo se desarrollarán acciones coordinadas con aliados regionales , incluidos Estados Unidos, enfocadas en intercambio de información y coordinación operativa en puertos y aeropuertos, puntos estratégicos utilizados por redes de narcotráfico.

"Estamos en una guerra", afirmó el ministro del Interior tras el anuncio del presidente, en referencia al avance de estructuras criminales vinculadas al tráfico de cocaína y a la minería ilegal en varias provincias de Ecuador.

El gobierno no precisó si las operaciones conjuntas implicarán el despliegue de fuerzas estadounidenses en territorio de Ecuador, aunque sí confirmó reuniones de alto nivel con mandos del Comando Sur de Estados Unidos.

Iniciamos una nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal.



En el mes de marzo haremos operaciones conjuntas con nuestros aliados de la región, incluidos los Estados Unidos. La seguridad de los ecuatorianos es nuestra prioridad y lucharemos por obtener la paz en cada… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 2, 2026

Las provincias de Ecuador donde se aplicará el toque de queda

Daniel Noboa sostuvo que esta nueva etapa contra el narcotráfico forma parte de una estrategia para recuperar el control del Estado en zonas golpeadas por grupos armados.

Así se activa la nueva fase de seguridad en Ecuador



Reunión en Quito entre el presidente Daniel Noboa y mandos del Comando Sur de Estados Unidos.

Acuerdos para intercambio de inteligencia y coordinación operativa en puntos críticos.

Inicio de operaciones conjuntas durante marzo contra el narcotráfico.

Refuerzo de seguridad en provincias con mayor índice de violencia.

Toque de queda nocturno del 15 al 30 de marzo en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro.

El presidente de Ecuador decretó además medidas restrictivas en las provincias más afectadas por el narcotráfico, incluyendo la región de Guayas, donde se ubica el puerto de Guayaquil, considerado punto clave para rutas internacionales.

La alianza entre Ecuador y Estados Unidos en materia de seguridad se ha fortalecido desde la llegada de Daniel Noboa al poder en 2023, en medio del incremento de homicidios y ataques vinculados a redes criminales.

El presidente reiteró que la prioridad es proteger a la población y recuperar la estabilidad frente al avance del narcotráfico; las acciones anunciadas por Daniel Noboa colocan a Ecuador en una etapa de coordinación directa con Estados Unidos en el combate regional contra el crimen organizado.