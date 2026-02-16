Muertes en prisiones de Ecuador casi se cuadruplican en sólo un año: Reuters

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, puso el control de las cárceles en el centro de su plan de seguridad al llegar al poder en 2023, tras cientos de muertes en motines durante 2021 y 2023. No obstante, aunque los disturbios bajaron, los fallecimientos se incrementaron.

El balance de Daniel Noboa: ¿por qué aumentaron las muertes en las cárceles?

Los muertos dentro de las cárceles ecuatorianas casi se cuadruplicaron en 2025 por violencia y causas naturales, entre ellas, una epidemia de tuberculosis, indican datos oficiales del Ministerio del Interior ecuatoriano solicitados por la agencia de noticias Reuters.

Tan solo las muertes por violencia también se multiplicaron por cuatro respecto al año anterior.

Los datos del Ministerio del Interior: violencia y salud en el sistema penal

De los mil 220 reclusos que murieron en 2025, al menos 206 perdieron la vida en enfrentamientos entre bandas y otros actos violentos, frente a 46 del año previo. Esta cifra marca el máximo desde 2021, cuando 328 internos fallecieron. El resto de muertes se atribuyeron a enfermedades, suicidios y causas no determinadas: un incremento del 256% sobre los 285 registrados en 2024. El gobierno no ha publicado datos comparables para 2021, 2022 ni 2023.

En su respuesta a la solicitud de información, el Ministerio del Interior advirtió que el “aumento abrupto de muertes, incluso comparado con periodos históricamente críticos como 2021”, podría generar “percepciones distorsionadas de la gestión institucional” sin el “contexto técnico adecuado”. El ministerio ignoró una petición separada para explicar ese contexto.

Los disturbios fatales se volvieron casi mensuales en Ecuador entre 2021 y 2022, cuando las cárceles reflejaron la explosión de violencia relacionada con el narcotráfico que azotó al país.

Noboa apuesta por militares en cárceles: ¿éxito o fracaso ante la masacre de reclusos?

Noboa puso al Ejército a cargo de ciertas penitenciarías, construyó nuevas cárceles para criminales violentos y trasladó a presos de alto perfil. Su gobierno afirma que estas medidas bajaron la violencia respecto a años previos.

La presidencia de Ecuador reconoce el hacinamiento y asegura que ataca los problemas de salud en la población penitenciaria con tamizajes de enfermedades y atención médica.

Tuberculosis y hacinamiento: las causas detrás de la crisis sanitaria en prisión

Sin embargo, las cifras pintan un panorama sombrío de las condiciones carcelarias. Familiares de internos y organizaciones de derechos humanos denuncian violencia, abusos, tuberculosis agravada por el hacinamiento, atención médica insuficiente y comida inadecuada. Afirman que estas fallas empeoraron con las estrictas medidas de la intervención militar.