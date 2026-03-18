Telescopio espacial “Hubble” capta lo imposible: Cometa K1 se rompe en pleno espacio

Un inesperado descubrimiento sacude a la comunidad científica: El telescopio espacial “Hubble” de la NASA, logró captar, por pura coincidencia, el momento en que el cometa K1 comenzó a fragmentarse en pleno espacio, un evento considerado extraordinariamente raro.

El hallazgo fue publicado en la revista científica Icarus y documenta cómo el cometa C/2025 K1 (ATLAS) se rompe en al menos cuatro fragmentos, cada uno con su propia nube de gas y polvo.

Captan cometa K1 mientras se rompe en el espacio: ¿Por qué este descubrimiento es tan importante?

Captar la desintegración de un cometa en tiempo prácticamente real es algo que los científicos llevaban años intentando sin éxito. John Noonan, investigador de la Universidad de Auburn, señala que el fenómeno ocurrió justo cuando el equipo buscaba un nuevo objetivo de observación.

“Las probabilidades de que esto ocurra mientras lo observamos son extremadamente bajas”

El telescopio espacial logró observar el evento apenas días después de que comenzara la fragmentación, algo sin precedentes. Generalmente, estos procesos se detectan semanas después y desde telescopios terrestres.

When scientists recently trained Hubble on Comet K1, they got a big surprise—the comet was breaking apart! The odds of that happening while Hubble watched are … well, astronomical: https://t.co/Ciick553jT pic.twitter.com/h4ltRULtux — Space Telescope Science Institute (@SpaceTelescope) March 18, 2026

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¿Qué ocurrió exactamente con el cometa K1?

El cometa, de aproximadamente 8 kilómetros de diámetro, pasó cerca del Sol en un punto conocido como perihelio, donde experimentó las altas temperaturas y el estrés gravitacional.

Fue justo después de este acercamiento cuando comenzó a desintegrarse; las imágenes captadas entre el 8 y el 10 de noviembre de 2025 muestran cómo el objeto se separó en múltiples piezas. Incluso uno de los fragmentos volvió a romperse, lo que permitió a los científicos reconstruir una línea de tiempo precisa del evento gracias a la alta resolución del telescopio Hubble.

Cometa fragmentado: ¿Qué revela este fenómeno sobre el origen del sistema solar?

Cabe decir que los cometas son considerados “fósiles del sistema solar”, ya que contienen materiales primitivos de hace más de 4 mil 500 millones de años. Según el científico Dennis Bodewits, estudiar su interior permite entender mejor cómo se formaron los planetas.

Uno de los hallazgos más intrigantes es que el cometa K1 presenta una composición química inusual, con bajos niveles de carbono en comparación con otros cometas. Esto abre nuevas preguntas acerca de su origen y evolución, además de que podría cambiar lo que sabemos acerca de estos cuerpos celestes.

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Cometa K1: Un misterio que intriga a los científicos

A pesar del avance, el descubrimiento deja una incógnita: ¿por qué el cometa no brilló inmediatamente tras romperse? Los expertos creen que podría deberse a la formación de una capa de polvo o a procesos internos que retrasan la liberación de material visible.

El cometa, ahora convertido en fragmentos, se aleja a unos 400 millones de kilómetros de la Tierra y probablemente no regresará jamás. Este hallazgo confirma que incluso después de más de 30 años en operación, el Hubble sigue revolucionando la ciencia. La pregunta ahora sería: ¿cuántos secretos más del universo siguen ocurriendo frente a nosotros sin que podamos verlos?