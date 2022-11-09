Telescopio Hubble de la NASA revela explosión de una enorme estrella

El Telescopio Hubble de la NASA captó una supernova, explosión de una enorme estrella que fue captada por el telescopio espacial cuyas imágenes se muestran con todo lujo de detalles.

Cabe señalar que hace unos 11 mil 500 millones de años, una estrella lejana, de aproximadamente 530 veces mayor que el tamaño del Sol, murió en una explosión cataclísmica que arrojó sus capas exteriores de gas al cosmos circundante.

La explosión de la enorme estrella pudo ser documentada por astrónomos y con ayuda del Hubble que les ofreció todos los detalles.

Investigadores afirmaron que el telescopio Hubble de la NASA logró captar tres imágenes separadas que abarcan un período de ocho días y que comienzan apenas unas horas después de la detonación, un logro aún más digno de mención si se tiene en cuenta lo largo y lejano que ocurrió el fenómeno.

Las imágenes del Telescopio Hubble fueron descubiertas en una revisión de los datos de archivo de observación del telescopio espacial desde el año 2010, según el astrónomo Wenlei Chen, investigador postdoctoral de la Universidad de Minnesota y autor principal del estudio que fue publicado en la revista Nature.

Dichas imágenes ofrecen la primera visión de una supernova enfriándose rápidamente después de la explosión inicial de la enorme estrella, en un único conjunto de imágenes y la primera mirada en profundidad a una supernova tan temprana en la historia del universo, cuando tenía menos de una quinta parte de su edad actual.

Third time’s the charm?



Hubble witnessed three faces of a star’s evolving supernova explosion, thanks to a phenomenon known as gravitational lensing. Read more: https://t.co/dGbvAXeFkR



Learn more in this video! pic.twitter.com/yZbK6ZrMMJ — Hubble (@NASAHubble) November 9, 2022

Telescopio Hubble revela la explosión, a detalle, de una enorme estrella

Patrick Kelly, profesor de astronomía de la Universidad de Minnesota y coautor del estudio, señala que: "La supernova se está expandiendo y enfriando, por lo que su color evoluciona de un azul caliente a un rojo frío".

Cabe señalar que la gran estrella, del tipo llamado súper gigante roja, residía en una galaxia enana y explotó al final de su relativamente breve vida.

Wenlei Chen, astrónomo e investigador señala que: "Las súper gigantes rojas son estrellas luminosas, masivas y de gran tamaño, pero son mucho más frías que la mayoría de las demás estrellas masivas, por eso son rojas".