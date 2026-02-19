¿Quieres borrar todas tus conversaciones en ChatGPT? Pasos para hacerlo
ChatGPT, la herramienta de Inteligencia Artificial, almacena las conversaciones dentro de la plataforma, pero ¿cómo eliminarlas para siempre? Estos son los pasos.
Tener conversaciones con ChatGPT se ha convertido en una actividad diaria para millones de personas; sin embargo, cada una de estas pláticas queda guardada en la plataforma de Inteligencia Artificial, pero ¿cómo borrar las conversaciones que tienes con la IA?
¿Cómo borrar las conversaciones en ChatGPT?
¡Toma nota! ChatGPT, Inteligencia Artificial de OpenAI, cuenta con un truco para poder eliminar las conversaciones que los usuarios han tenidos con la plataforma.
Eliminar conversaciones de ChatGPT puede hacerse desde las página web y la aplicación móvil; estos son los sencillos pasos:
Eliminar conversaciones desde el celular
- Ingresa a la aplicación de ChatGPT.
- Selecciona el símbolo de las dos líneas; está en la esquina superior izquierda.
- Aparecerá el historial de TODAS las conversaciones que has tenidos con la Inteligencia Artificial.
- Mantén presionada la conversación que quieras eliminar.
- Aparecerá el ícono de "Eliminar", da clic y la conversación se eliminará de inmediato.
Eliminar conversaciones desde la versión web
- Ingresa al sitio web de ChatGPT.
- Ve a las dos líneas, ubicadas en la esquina superior izquierda.
- Desliza hasta la sección "Tus Chats".
- Selecciona la conversación que quieras eliminar.
- Ve a los tres puntitos, ubicados frente a la conversación.
- Selecciona la opción "Eliminar".
- Confirma la acción en el botón de "Eliminar" y listo.
Truco para evitar que las conversaciones no se guarden en ChatGPT
Si no quieres que ChatGPT guarde tus conversaciones de forma automática, existe un truco para desactivar el historial; te compartimos los siguientes pasos:
- Entra a ChatGPT
- Ingresa a tu perfil
- Da clic en "Configuración"
- Selección "Privacidad" o "Historial"
- Desactiva la opción que permite guardar las conversaciones
Una vez que hayas desactivado esta opción, los chats dejarán de almacenarse de forma automática.
¿Cuáles son los datos que almacena ChatGPT?
- Datos de interacción. Todo lo que los usuarios escriben dentro de la aplicación, la duración de la sesión, el tipo de dispositivo que se uso, la dirección IP, así como la fecha y hora de la interacción.
- Datos de uso. Recopila la estadística de interacción entre el usuario y sistema, y la frecuencia con que se utiliza ChatGPT.
- Datos personales. Información de contacto cuando envías un correo a OpenAI, así como las credenciales de tu cuenta e información de pago. Esta es adquirida si pagas la versión Plus.