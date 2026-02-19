¿Quieres borrar todas tus conversaciones en ChatGPT? Pasos para hacerlo

Tener conversaciones con ChatGPT se ha convertido en una actividad diaria para millones de personas; sin embargo, cada una de estas pláticas queda guardada en la plataforma de Inteligencia Artificial, pero ¿cómo borrar las conversaciones que tienes con la IA?

¿Cómo borrar las conversaciones en ChatGPT?

¡Toma nota! ChatGPT, Inteligencia Artificial de OpenAI, cuenta con un truco para poder eliminar las conversaciones que los usuarios han tenidos con la plataforma.

Eliminar conversaciones de ChatGPT puede hacerse desde las página web y la aplicación móvil; estos son los sencillos pasos:

Eliminar conversaciones desde el celular



Ingresa a la aplicación de ChatGPT.

Selecciona el símbolo de las dos líneas; está en la esquina superior izquierda.

Aparecerá el historial de TODAS las conversaciones que has tenidos con la Inteligencia Artificial .

de TODAS las conversaciones que has tenidos con la Mantén presionada la conversación que quieras eliminar .

que quieras . Aparecerá el ícono de "Eliminar", da clic y la conversación se eliminará de inmediato.

Eliminar conversaciones desde la versión web



Ingresa al sitio web de ChatGPT.

Ve a las dos líneas, ubicadas en la esquina superior izquierda.

Desliza hasta la sección "Tus Chats".

Selecciona la conversación que quieras eliminar.

que quieras Ve a los tres puntitos, ubicados frente a la conversación.

Selecciona la opción "Eliminar".

Confirma la acción en el botón de "Eliminar" y listo.

Existe un truco para eliminar las conversaciones en ChatGPT|UNSPLASH

Truco para evitar que las conversaciones no se guarden en ChatGPT

Si no quieres que ChatGPT guarde tus conversaciones de forma automática, existe un truco para desactivar el historial; te compartimos los siguientes pasos:



Entra a ChatGPT

Ingresa a tu perfil

Da clic en "Configuración"

Selección "Privacidad" o "Historial"

Desactiva la opción que permite guardar las conversaciones

Una vez que hayas desactivado esta opción, los chats dejarán de almacenarse de forma automática.

¿Cuáles son los datos que almacena ChatGPT?