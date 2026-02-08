¿Cómo pedirle a la IA que te convierta en caricatura según tu profesión? Pasos para crear el nuevo trend de ChatGPT

El nuevo trend viral de ChatGPT ha inundado las redes sociales, mostrando cómo es que la Inteligencia Artificial puede crear una caricatura según la profesión de cada usuario, pero ¿cómo hago una de estas imágenes ?

¿Cómo crear una caricatura de ChatGPT? Paso a paso

¡No te quedes sin la tuya! Las caricaturas de profesiones y estilo de vida, pueden realizarse totalmente gratis desde ChatGPT; puedes hacerla desde la versión web o la aplicación de tu celular.

Te compartimos los sencillo pasos para crear tu caricatura con IA:



Ingresa a a ChatGPT

Selecciona una fotografía de tu cara

Escribe el prompt. Recuerda que debes ser específico con las instrucciones.

Recuerda que debes ser específico con las instrucciones. Carga la fotografía de tu rostro; debe ser una imagen clara.

Envía la imagen con las instrucciones y ¡listo!, la IA creará la imagen.

Al tener tu caricatura lista, podrás realizar todos los cambios que quieras, aunque el objetivo del trend, es ver como te percibe la Inteligencia Artificial.

¿Cuál es el prompt para crear tu caricatura con ChatGPT?

El prompt perfecto para crear una caricatura de ChatGPT, que se base en tu profesión y en todo lo que la IA conoce de ti, es el siguiente:

"Crea una caricatura de mí y mi trabajo basada en lo que sabes sobre mí".

Si el resultado no te convence del todo, puedes agregar más detalles sobre el tipo de animación que quieres, además puedes incluir tus hobbies u otros rasgos distintivos.

Pedi pro chat gpt fazer a minha caricatura no trabalho, mas sem dar dicas ou fotos (não tá nada parecido, mas eu não preciso provar nada pra vocês) e basicamente meu traço: ser gay pic.twitter.com/VGLS0cbCQl — Léo (@Leocifer_) February 8, 2026

¿Cómo mejorar mi caricatura en ChatGPT?

¿No te gustó el resultado de tu imagen? Si quieres modificar algo, puedes pedirle a la Inteligencia Artificial que la haga más divertida o más seria, además puede modificar el estilo de animación que quieras.

Por otro lado, puedes hacer que destaquen otros elementos de tu profesión o de los hobbies que más te guste hacer. Agregar a tus mascotas o apodos que más te gusten.

Además, puedes agregar otros colores, cambiar tu expresión facial o puedes colocarte en distintos escenarios.