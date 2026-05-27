Google ya deja cambiar tu correo de Gmail sin perder tus fotos e información

Google comenzó a habilitar una función que muchos usuarios llevaban años esperando: la posibilidad de cambiar la dirección principal del correo de Gmail sin tener que crear una cuenta nueva.

La actualización permitirá modificar el correo de una cuenta de Google que termina en @gmail.com por otra nueva también con Gmail, manteniendo intactos los datos almacenados en servicios como Drive, Fotos, Maps y YouTube.

Eso sí, la herramienta todavía no está disponible para todos los usuarios, ya que su implementación será gradual.

¿Se puede cambiar el correo de Gmail sin perder la cuenta?

Sí. Google explicó que ahora algunos usuarios podrán cambiar la dirección principal de su cuenta sin perder información ni configuraciones importantes.

Esto significa que:



Tus fotos y archivos seguirán guardados

No perderás correos enviados o recibidos

Tu historial y datos permanecerán intactos

Podrás iniciar sesión con el correo viejo o el nuevo

Además, la dirección anterior se convertirá automáticamente en un correo alternativo asociado a la cuenta.

🚨 YA PUEDES CAMBIAR TU CORREO DE GMAIL 🚨



Ahora es posible cambiar tu dirección de correo electrónico actual de @gmail.com por una nueva sin crear una cuenta desde cero.



Lo que debes saber de esta actualización:



✅ Tu información (fotos, archivos y suscripciones) se mantiene… — Google en español (@googleespanol) May 26, 2026

¿Cómo cambiar el correo de tu cuenta de Google?

El proceso puede hacerse desde computadora, aunque Google advirtió que primero debes verificar si la función ya está habilitada para tu cuenta.

Estos son los pasos:



Entrar a la configuración de tu cuenta de Google Ir a “Información personal” Seleccionar “Correo electrónico” Dar clic en “ Correo electrónico Google” Buscar la opción “Cambiar el correo de la cuenta de Google” Elegir el nuevo nombre de usuario disponible Confirmar el cambio

Si la opción no aparece, significa que todavía no está habilitada para tu cuenta.

¿Qué pasa después de cambiar tu dirección de Gmail?

Google detalló que después del cambio seguirás recibiendo correos tanto en la dirección vieja como en la nueva. También explicó que podrás regresar a tu antiguo correo en cualquier momento, aunque no podrás usar ese nombre para crear otra cuenta nueva durante los siguientes 12 meses.

Otro punto importante es que algunos dispositivos o aplicaciones podrían pedirte iniciar sesión otra vez, similar a cuando cambias de teléfono o computadora.

¿Qué usuarios podrían tener problemas al cambiar el correo?

Google pidió tomar precauciones antes de hacer el cambio, especialmente si utilizas:



Chromebook

Iniciar sesión con Google

Escritorio Remoto de Chrome

Sincronización de datos en Chrome

La compañía también recomendó hacer respaldos de información importante como contactos, fotos y configuraciones.

¿Qué pasa si tu cuenta es de trabajo o escuela?

En esos casos, el cambio no depende directamente del usuario. Si tu correo fue creado por una empresa, escuela u organización, deberás contactar al administrador para modificar la dirección.

Google aclaró además que quienes quieran cambiar de una cuenta Gmail a un correo externo deberán eliminar primero el servicio Gmail.

Durante años, cambiar una dirección de Gmail implicaba crear una cuenta nueva y mover manualmente correos, contactos y archivos.

Con esta nueva opción, Google busca simplificar el proceso y permitir que los usuarios actualicen su correo principal sin perder acceso a sus servicios.

Aunque la herramienta todavía no llega a todos, la compañía confirmó que seguirá expandiendo la función en los próximos meses.

