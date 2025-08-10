¡No caigas en trampas! UNAM alerta por correos fraudulentos que piden pagos por trámites y matriculación

¡Atención, estudiantes! La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertó sobre una serie de correos fraudulentos que intentan engañar a los universitarios con supuestos pagos por trámites.

La institución aseguró que nunca solicitará información sensible a través de correo electrónico, por lo que pide a la comunidad estudiantil mantenerse alerta.

“Exhortamos a la comunidad universitaria a no abrir enlaces sospechosos”, explicó la UNAM en un comunicado.

Correo fraudulento pide a estudiantes pagar 10 mil pesos por trámites

A través de redes sociales, se difundió una captura de pantalla sobre el supuesto correo fraudulento que han recibido algunos estudiantes de la UNAM, en el que se les pide un pago de 10 mil pesos para el pago de la matrícula, y en caso de no depositar el dinero, el expediente será enviado al departamento de litigios.

El mail tiene una cuenta bancaria en la que las y los usuarios pueden realizar el depósito, además, se ofrece un correo falso en caso de tener dudas o que exista algún problema.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, estas cuentas ya fueron bloqueados y reportados para ser bajados de internet.

Consejos para evitar caer en correos falsos de la UNAM|ESPECIAL

Consejos para evitar caer en los correos falsos de la UNAM

Ante el aumento de fraudes en México, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), compartió algunas recomendaciones para no caer en la trampa de los fraudes financieros, entre ellos los correos falsos de la UNAM.

