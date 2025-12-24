¡De ‘lomito’ a elfo de Santa! Crea las mejores imágenes navideñas de tu mascota con IA; guía paso a paso

¿Cansado de que tu perro o gato no quieran posar? Este año, la Inteligencia Artificial te permitirá crear imágenes navideñas de tus mascotas, convirtiéndolos en los protagonistas de la noche; te compartimos los pasos clave para poder hacerlas.

¿Cómo crear imágenes navideñas de tu perro o gato con IA? Paso a paso

Las fotos navideñas de mascotas pueden realizarse GRATIS en Gemini, Inteligencia Artificial de Google; puede realizarse desde la versión web o la aplicación, pero ¿cómo creala?

Antes de crear las imágenes de Navidad, elige las fotos de tu perro o gato que más te gusten,después sigue estos se sencillos pasos.



Ingresa a Gemini ; puede ser en la versión web o app.

; puede ser en la versión web o app. Agrega las fotos de tu mascota que más te gusten.

que más te gusten. Escribe el prompt ; es importante que seas claro y directo para obtener mejores resultados.

; es importante que seas claro y directo para obtener mejores resultados. Gemini generará tu fotografía.

Si no estás conforme con el resultado, puedes perfeccionar o cambiar los detalles que quieras.

Una vez que la foto navideña de tu perro o gato esté lista, puedes compartirla en tus redes sociales.

¡Atención! Recuerda seleccionar una fotografía nítida, que sea de frente y que esté bien iluminada; esto ayudará a que la IA pueda crear una imagen casi perfecta.

¿Quieres una foto navideña 🎄, pero a tu perrito no le gusta posar 😅?



¡No te preocupes! Aquí te dejamos un hilo 🧵 de prompts para usar en #Gemini y hacer este tipos de fotografías; descarga la App de Gemini, adjunta la fotografía de tu perrito y el prompt (indicación) de cada… pic.twitter.com/FHUFOTLs3M — Dilo con perritos (@DiloConPerritos) December 21, 2025

El 'prompt' perfecto para crear una foto navideña de mascotas

La Inteligencia Artificial permite que esta Navidad 2025, los lomitos y michis puedan explorar diversos escenarios, poses y elementos para las fotos navideñas; te compartimos los prompts perefectos para hacerlas.

ELFO NAVIDEÑO

Crea un retrato navideño ultra detallado y de alta resolución de una perrita, utilizando la foto de referencia proporcionada para preservar con precisión sus rasgos faciales, textura de piel, color de ojos y expresión. Debería llevar un sombrero de elfo festivo en fieltro rojo y verde, con pequeños pompones blancos y esponjosos en los extremos. El perro sostiene un juguete de caña de caramelo de peluche en la boca, con rayas rojas y blancas, colocado de forma natural entre sus dientes. El fondo debe presentar un árbol de Navidad suavemente borroso, que brilla con cálidas luces doradas y blancas que crean un ambiente acogedor y mágico para las vacaciones. Utilice bokeh cinematográfico, iluminación suave de borde alrededor del pelaje del perro y una profundidad de campo poco profunda para enfatizar su rostro claramente enfocado. La iluminación debe sentirse cálida y ligeramente dorada, como iluminada por las luces del árbol de Navidad, con suaves reflejos en sus ojos y reflejos realistas de piel. Captura la emoción de un retrato alegre y festivo de mascotas, encantador, acogedor y lleno de espíritu navideño. Configuración de la cámara: DSLR, lente de 85 mm, apertura f/1.8, ISO 400, fotografiada a la altura de los ojos con el perro, iluminación interior natural mejorada por luces de hadas. Resultado: hiperrealista, resolución 8K, colores naturales, sin estilización, sin caricatura o efecto de pintura; lo hacen parecer una sesión profesional de fotos navideñas.

PERRITO RODEADO DE LUCES

Utiliza la imagen del perro como referencia, sin cambiar sus rasgos faciales y físicos. Con cara, porte físico, coloración y capa 100% fiel y precisa. Mantenga el tono del cabello y su textura real detallada, sin reducir la textura para preservar el realismo. Alta nitidez en el cabello. No reproduzca textos, logotipos, firmas o emojis que estén presentes en la imagen de referencia. Asunto: Retrato cinematográfico ultrarrealista del animal a partir de la imagen de referencia en una escena navideña acogedora y bien iluminada. Un animal posando todo el cuerpo frente a un fondo con temática navideña. El perro está sentado centrado en el marco, mirando directamente a la cámara con una expresión tranquila y un poco curiosa. Está adornado con un flasher iluminado por luces de colores, envuelto alrededor de todo su cuerpo, dando su alrededor varias veces, como un árbol de Navidad. Las luces tienen colores variados: azul, rojo, amarillo, verde y blanco. Crean pequeños puntos de brillo que contrastan maravillosamente con el pelaje del animal.

RODEADO DE ESFERAS

Un lindo perrito (de la foto de referencia sin cambiar los rasgos faciales), con una gorra roja y blanca de Santa Claus con un pompón blanco en la punta, acostada boca arriba con el vientre hacia arriba, relajada, en medio de cientos de brillantes bolas navideñas rojas y doradas de varios tamaños, algunas brillantes, otras mates, algunas con brillo. El perro sostiene un gran bastón rayado de rojo y blanco en la boca, mirando directamente a la cámara con ojos a la cámara con ojos grandes y expresivos. Iluminación suave y natural, ambiente navideño festivo, muy detallado y fotorrealista, resolución 8K, profundidad de campo poco profunda, composición centrada, tonos cálidos, ambiente navideño acogedor y alegre. --ar 2:3 o 3:4 --q 2 --estilo crudo o fotorrealista --v 6 No estilizar alto --s 100 a --s 250.



OREJAS DE RENO

Crea un retrato navideño realista y de alta resolución de mi perrito, usando su foto de referencia para preservar sus rasgos faciales exactos, la forma y el color de los ojos, la textura del pelaje y las marcas únicas. Debería estar sentada en el interior frente a un árbol de Navidad cálido y con luces doradas brillantes y un fondo suave. Lleva una suave diadema de renos con astas marrones de peluche, pequeñas orejas blancas a los lados y una pequeña hoja de acebo con una decoración de bayas rojas en el centro. Su expresión debe ser alegre y natural, con una leve sonrisa y una boca relajada, mirando directamente a la cámara. La iluminación debe ser cálida y dorada, creando un ambiente acogedor para las vacaciones. La imagen debe tener una calidad de retrato profesional, un enfoque nítido en el perro, una profundidad de campo suave y un gran detalle en su piel y accesorios. Estilo: ultrarrealista, fotografía navideña de mascotas, resolución 8K, colores naturales, luz cinematográfica, profundidad de campo poco profunda.