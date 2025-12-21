¡No te quedes sin la tuya! Pasos para crear una foto navideña con IA; el prompt perfecto

La Inteligencia Artificial ha permitido crear fotografías de todo tipo, lo que ha abierto un mundo de probabilidades para reinventar la forma de celebrar la Navidad a través de redes sociales, pero ¿cómo crear mi tarjeta navideña?

Pasos CLAVE para crear una foto navideña con IA

¡Toma nota! La fotografías navideñas pueden realizarse de manera gratuita en Gemini, la plataforma de Inteligencia Artificial de Google ; puede realizarse la versión web o en la aplicación, pero ¿cómo se hace?



Ingresa a Gemini, puede ser la versión web

Elige la o las imágenes que quieras modificar.

Escribe el prompt perfecto ; es importante ser claro y directo para obtener mejores resultados.

; es importante ser claro y directo para obtener mejores resultados. Cambia o perfecciona los detalles que quieras y listo, Gemini generará tu fotografía.

generará tu fotografía. Una vez que la foto navideña esté lista, puedes compartirla en las redes sociales.

Recuerda seleccionar una foto nítida que se de frente y que esté bien iluminada; esto ayudará a que la IA a crear un retrato más preciso.

El 'prompt' perfecto para crear una foto navideña en Gemini

El prompt perfecto para crear fotos navideñas en Gemini es fácil y sencillo; sin embargo, es importante dar indicaciones específicas sobre cómo es que quieres que luzca tu imagen:



Utiliza mi rostro, para recrear una foto en la que me vea sobre un jardín haciendo un lindo muñeco de nieve.

Utiliza mi rostro y crea una imagen en la que me vea decorando un árbol de Navidad dentro de una casa.

Utiliza mi cara para crear una foto en la que luzca cocinando galletas de jengibre para la época navideña.

Utiliza mi rostro para recrear una foto en la que me vea dentro de una snowglobe con muchos copos de nieve.

Consejos para crear la foto navideña perfecta

Te compartimos algunos consejos para que las fotografías con diferentes animales salgan con una mejor calidad.

