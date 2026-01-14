¡La IA como tu asistente personal! Así puedes pedirle a ChatGPT y Gemini que organice tu día

¡El secreto de la productividad! La Inteligencia Artificial se ha convertido en una herramienta básica en la vida de millones de personas, y es que su verdadero potencial va más allá de resolver dudas o crear imágenes ; hoy, puedes convertirla en tu asistente personal para organizar tu día.

¿Cómo organizar mi día con ChatGPT y Gemini?

Para comenzar a organizar tu día, tareas y actividades con la Inteligencia Artificial, lo primero que debes hacer es elegir tu chatbot favorito. Los usuarios suelen utilizar ChatGPT y Gemini para este tipo de tareas; te compartimos los pasos para hacerlo.



Abre la aplicación que vayas a utilizar; puede ser versión web o móvil.

Escribe el prompt de la tarea o actividad que quieres planifica.

de la tarea o actividad que quieres planifica. Si quieres editar o eliminar alguna acción programada, lo único que debes hacer es ir a: Configuración - Acciones Programadas.

Es importante aclarar que ChatGPT y Gemini podrán ayudarte con actividades que puedan programarse.

¿Cuál es el prompt perfecto para organizar mi día con ChatGPT o Gemini?

Te compartimos los prompts que puedes utilizar para comenzar a organizar tu día, tareas y actividades con ayuda de la Inteligencia Artificial:



"Cada viernes, recomiéndame una película para ver en la noche"

"Cada mañana envíame las noticias más relevantes del día"

"Activa mi playlist todos los días desde las 16:00 horas"

En caso de que quieras un trato más personalizado, puedes utilizar estos prompts para organizar tu día con ChatGPT o Gemini:

"Actúa como un experto en productividad. Tengo las siguientes tareas para hoy: [Lista tus tareas aquí] . Ayúdame a organizarlas. Identifica cuáles son urgentes, cuáles son importantes y crea un horario de 9:00 AM a 6:00 PM que incluya una hora para comer y dos descansos de 15 minutos. Prioriza las tareas más difíciles para cuando tenga más energía (mañana)."