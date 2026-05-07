Cómo podría reaccionar Trump si México sigue resistiendo

Trump va a ser mucho más claro y usará un lenguaje del que hasta ahora se ha abstenido, porque sabe perfectamente que eso aumentará la temperatura del conflicto. Pero esperen ustedes que el presidente de EU siga usando el tema para acusar al gobierno mexicano de “proteger corruptos” y de tenerlos en sus filas de funcionarios.

“Ojo”: nadie ha dicho de qué nivel son esos funcionarios, y con esa ambigüedad arrasa con todos.

Las declaraciones de Todd Blanche, el fiscal general de EU, dejaron en claro que el criterio que el gobierno de Trump seguirá usando es que en México el gobierno “cubre al narco”. Así de generalizada es la acusación. No esperen que Trump baje la temperatura, porque seguir fustigando a México lo hace ver ante sus seguidores como un presidente fuerte y nacionalista.

A Trump le gusta personalizar los conflictos

El mayor riesgo es lo que hasta ahora no ha ocurrido: que el presidente Trump y sus funcionarios empiecen a ponerle nombre y rostro a los “enemigos”. Eso podría llevar a señalar directamente a ciertos funcionarios mexicanos, incluso a la propia presidenta, acusándolos de “no cooperar” o de ser “corruptos”.

Habrá que esperar una “escalada gradual”: primero subiría el tono en discursos y redes; si no ve respuesta, pasaría a medidas concretas en comercio, visas y cooperación. En resumen: Trump no se va a quedar callado. Si percibe resistencia, lo convertirá en bandera política. Pero cuidado: EU tiene muchos métodos de presión.

Comercio y aranceles: Es la palanca más fuerte. Puede amenazar con aranceles a productos mexicanos, como ya hizo antes con el tema migratorio. Y la verdad, hay que reconocer que hoy México es muy dependiente del mercado estadounidense.



Visas y movilidad: Puede restringir visas a funcionarios y empresarios, o incluso endurecer los requisitos para los mexicanos en general. No es solo un tema económico; también es simbólico y social. Actualmente no se informa a quién se le ha cancelado la visa, pero eso podría cambiar si deciden exponer a los afectados con nombre y apellido.



Cooperación en seguridad: El presidente Donald Trump puede recortar o condicionar programas de cooperación, inteligencia, equipo y capacitación. Algunos le han aconsejado que no lo haga, porque podría afectar a EU al mermar su capacidad operativa dentro de México contra el crimen organizado. Lo que sí podría hacer es usar la otra herramienta:



Presiones financieras y judiciales: Podría haber sanciones individuales, como congelar cuentas y vetar el acceso al sistema financiero a funcionarios o empresarios ligados a los acusados. Olvídense de American Express y de las tarjetas estadounidenses.

En la práctica, Washington D. C. no necesita usar todo el arsenal: a veces, solo la amenaza bien comunicada termina moviendo las fichas en México. El sector privado mexicano sentirá la fuerza de una afectación y el alto precio que la economía mexicana pagaría.

Impacto en la política interna mexicana

Si México termina extraditando a funcionarios de alto nivel después de resistirse, se verá como una derrota política, aunque se intente vender como “cooperación”. La realidad es que ya existe una obvia división dentro de Morena:

· Un ala nacionalista: “No podemos dejarnos humillar por EU”.

· Un ala más pragmática: “No podemos arriesgar la economía por proteger a unos cuantos posibles culpables”.

Lo peor será el desgaste de la presidenta

Si la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, cede, será fustigada por "débil". Si no cede, la criticarán por poner en riesgo y arruinar la relación con EU Seguramente ella se da cuenta de la difícil posición en la que ha sido puesta. Este es un juego doble en el que cualquier movimiento tendrá un costo alto para ella.

Esta es, además, una gran oportunidad para la oposición política, que podrá decir: “Morena protegió a corruptos hasta que EU los obligó” o “por su mala relación con Trump, ahora pagamos todos”. Este conflicto puede convertirse en uno de los ejes centrales del debate político interno.

Dimensión geopolítica del conflicto

México, como siempre, está atrapado entre los discursos patrioteros y la realidad:

· Discurso: Soberanía, no intervención, justicia en casa.

· Realidad: Dependencia económica brutal de EU, frontera compartida, migración y cadenas de suministro.

El mensaje a la región: Lo que haga EU con México envía una señal a Centroamérica y Sudamérica: “Si no cooperas en seguridad y narcotráfico, tenemos muchas formas de presionarte”.

China y otros actores están mirando el conflicto de lejos, pero con atención. Si la relación bilateral se tensa demasiado, México podría coquetear más con China u otros socios, pero eso tiene límites claros, porque el vecino inevitable sigue siendo EU.

La gran advertencia: peligro para la seguridad regional

El narcotráfico ya no es solo un tema entre México y EU; hay rutas hacia Europa, Asia y África. Lo que pase con estos funcionarios envía un mensaje a los cárteles y gobiernos: “¿Hasta dónde está dispuesto EU a llegar contra funcionarios protegidos por su propio Estado?”.

En el fondo, esto no es solo un caso judicial: es una prueba de fuerza y de voluntades entre Estados Unidos y México. Y cuidado: en pleitos de esa dimensión, usualmente pierden los dos... ¡y mucho!

