Exsecretario de Seguridad de Sinaloa se ampara; Gerardo Mérida busca frenar extradición a EU

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, promovió un juicio de amparo para evitar una posible detención o extradición hacia Estados Unidos, luego de aparecer entre los perfiles señalados por autoridades estadounidenses en investigaciones relacionadas con presuntos vínculos ilícitos.

El recurso legal fue presentado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Morelia, Michoacán, y ya derivó en una suspensión provisional que impide cualquier acción inmediata para trasladarlo al extranjero mientras el juicio continúa.

Aunque hasta ahora no existe una orden definitiva en su contra ni una solicitud formal de extradición confirmada públicamente, el caso ha generado atención debido a que el exfuncionario fue mencionado junto a otros políticos y exservidores públicos de Sinaloa en investigaciones difundidas por autoridades de Estados Unidos.

¿Por qué Gerardo Mérida Sánchez solicitó un amparo?

De acuerdo con información judicial, la defensa del general retirado promovió el amparo de manera preventiva para evitar cualquier intento de captura con fines de extradición.

🚨 Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se amparó contra su detención y posible extradición



Es uno de los 10 acusados por Estados Unidos pic.twitter.com/KkhObJNiVd — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 7, 2026

La resolución emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en Michoacán señala que se concede una suspensión “de plano y de oficio” contra posibles actos relacionados con una detención provisional, localización, aseguramiento o extradición hacia algún país extranjero.

En términos sencillos, esto significa que mientras el juicio siga en curso, las autoridades no podrán ejecutar acciones para enviarlo a Estados Unidos.

¿Qué investigaciones enfrenta el exsecretario de Seguridad de Sinaloa?

Según reportes difundidos por medios nacionales, autoridades estadounidenses investigan presuntas relaciones entre funcionarios sinaloenses y grupos criminales ligados al Cártel de Sinaloa.

Las indagatorias apuntan a posibles facilidades institucionales durante el paso de algunos funcionarios por cargos de seguridad pública.

Entre los nombres mencionados se encuentra Gerardo Mérida Sánchez, así como el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Sin embargo, hasta este momento no existe una sentencia judicial ni acusación formal pública en México que determine responsabilidades contra el exsecretario.

¿Existe una solicitud oficial de extradición de Estados Unidos?

Hasta ahora, autoridades mexicanas y estadounidenses no han confirmado oficialmente una solicitud formal de extradición contra Gerardo Mérida Sánchez.

No obstante, en el expediente judicial se menciona que la protección fue solicitada ante posibles actos derivados de una presunta petición promovida desde una Corte de Nueva York.

El juez también ordenó a las autoridades involucradas presentar informes electrónicos sobre el caso y fijó para el próximo 1 de junio la audiencia constitucional donde se revisará el avance del amparo.

