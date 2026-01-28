¡Cuida tu información! Consejos para proteger tus datos personales en internet y redes sociales
En un mundo donde las estafas y fraudes son cada vez más comunes, es importante mantener a salvo nuestros datos personales y financieros, pero ¿cómo protegerlos?
¡Atención, mexicanos! Las redes sociales, el internet y el celular se han convertido en una parte importante en la vida de millones de mexicanos; sin embargo, existen algunos factores que podrían poner en riesgo nuestros datos personales y bancarios , pero ¿cómo proteger mi información?
Consejos para proteger tus datos personales y bancarios en redes sociales
Expertos en
ciberseguridad
compartieron algunas recomendaciones para que las y los usuarios puedan proteger sus datos personales al momento de navegar por internet o redes sociales, pero ¿cuáles son?
- No des datos personales: Evita publicar información personal como tu domicilio, teléfono o correo electrónico.
- Evita compartir contraseñas: Nunca proporciones contraseñas o claves de acceso a personas desconocidas; trata de cambiarlas con frecuencia.
- Verifica las plataformas de pago; Si realizas compras o transacciones por internet, verifica la autenticidad del sitio y las medidas de seguridad.
- No aceptes a cualquiera: Evita aceptar a personas que no conoces en tus redes sociales.
- Habilita la verificación de dos pasos: Activar esta función en redes sociales le dará mayor seguridad a tu cuenta, por lo que tus datos personales y financieros estarán más protegidos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad: Recuerda no utilizar claves sencillas como nombres personales o el nombre de tu mascota.
- Checa la privacidad de los sitios: Revisa la configuración de privacidad de los servicios que utilizan; ajústalas para limitar el acceso a tu información.
- Actualiza tu dispositivo: Mantén actualizado tu software para evitar posibles vulnerabilidades que afecten tu privacidad.
Para mayor protección, recuerda revisar la configuración en redes sociales, para decidir si tu cuenta es privada, pública o con restricciones.
¿Cómo crear contraseñas seguras para tus redes sociales?
El Instituto Nacional de Ciberseguridad compartió las principales características para
crear una contraseña segura
y proteger tus datos personales y bancarios.
- Elige una contraseña larga; mínimo 12 caracteres
- Combina letras mayúsculas y minúsculas
- Agrega números y caracteres especiales como "@, #, $, _, *"
- Crea contraseñas diferentes para cada cuenta de banco y redes sociales
- Cambia de contraseña periódicamente; al menos cada 6 meses
- Utiliza un gestor de contraseña, por lo general, los celulares incorporan un sistema encargado de recordar las claves.