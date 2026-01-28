Logo Inklusion Sitio accesible
¡Cuida tu información! Consejos para proteger tus datos personales en internet y redes sociales

En un mundo donde las estafas y fraudes son cada vez más comunes, es importante mantener a salvo nuestros datos personales y financieros, pero ¿cómo protegerlos?

¿Cómo proteger tus datos personales en internet y redes sociales? Consejos clave
Ciencia y Tecnología

Escrito por:  Fernanda Benítez

¡Atención, mexicanos! Las redes sociales, el internet y el celular se han convertido en una parte importante en la vida de millones de mexicanos; sin embargo, existen algunos factores que podrían poner en riesgo nuestros datos personales y bancarios , pero ¿cómo proteger mi información?

Consejos para proteger tus datos personales y bancarios en redes sociales

Expertos en ciberseguridad compartieron algunas recomendaciones para que las y los usuarios puedan proteger sus datos personales al momento de navegar por internet o redes sociales, pero ¿cuáles son?

  • No des datos personales: Evita publicar información personal como tu domicilio, teléfono o correo electrónico.
  • Evita compartir contraseñas: Nunca proporciones contraseñas o claves de acceso a personas desconocidas; trata de cambiarlas con frecuencia.
  • Verifica las plataformas de pago; Si realizas compras o transacciones por internet, verifica la autenticidad del sitio y las medidas de seguridad.
  • No aceptes a cualquiera: Evita aceptar a personas que no conoces en tus redes sociales.
  • Habilita la verificación de dos pasos: Activar esta función en redes sociales le dará mayor seguridad a tu cuenta, por lo que tus datos personales y financieros estarán más protegidos.
  • Cambia tus contraseñas con regularidad: Recuerda no utilizar claves sencillas como nombres personales o el nombre de tu mascota.
  • Checa la privacidad de los sitios: Revisa la configuración de privacidad de los servicios que utilizan; ajústalas para limitar el acceso a tu información.
  • Actualiza tu dispositivo: Mantén actualizado tu software para evitar posibles vulnerabilidades que afecten tu privacidad.

Para mayor protección, recuerda revisar la configuración en redes sociales, para decidir si tu cuenta es privada, pública o con restricciones.

¿Cómo crear contraseñas seguras para tus redes sociales?

El Instituto Nacional de Ciberseguridad compartió las principales características para crear una contraseña segura y proteger tus datos personales y bancarios.

  • Elige una contraseña larga; mínimo 12 caracteres
  • Combina letras mayúsculas y minúsculas
  • Agrega números y caracteres especiales como "@, #, $, _, *"
  • Crea contraseñas diferentes para cada cuenta de banco y redes sociales
  • Cambia de contraseña periódicamente; al menos cada 6 meses
  • Utiliza un gestor de contraseña, por lo general, los celulares incorporan un sistema encargado de recordar las claves.
