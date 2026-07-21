Fundación Tobi abre sus puertas al voluntariado para rescatar y rehabilitar a perros del maltrato extremo

Para quienes tienen el deseo de ayudar a los animales, como los perros, pero no cuentan con las condiciones para una adopción permanente, el voluntariado surge como la alternativa ideal para hacer una diferencia real.

En un reportaje especial de Fuerza Informativa Azteca, se expuso la noble labor de la Fundación Tobi, un refugio dedicado a salvaguardar, rehabilitar y buscar hogar para aproximadamente 140 perros sobrevivientes de maltrato extremo, además de dar cobijo a 25 animales de granja.

Los ciudadanos pueden sumarse a sus jornadas de apoyo de 08:00 a 17:00 horas, colaborando en tareas indispensables como la limpieza, mantenimiento, alimentación y paseos recreativos; esta última actividad es crucial para huéspedes veteranos como Ares, un can negro de raza gigante que ha esperado una familia durante cinco años.

Debido a que el refugio sufre actualmente afectaciones e inundaciones por la temporada de lluvias, se invita a la población a registrarse como voluntarios enviando sus datos personales y copia de INE al correo fundaciontobi@gmail.com o a través de sus plataformas digitales.