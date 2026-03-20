¿Todavía no tienes tu Llave CDMX? Así puedes tramitarla en 2026 paso a paso

La Llave CDMX se ha convertido en un requisito básico para realizar trámites digitales en la capital del país. Desde consultar documentos hasta acceder a servicios del gobierno, cada vez más procesos piden esta cuenta, por lo que no tenerla puede complicar gestiones importantes.

Aunque el registro es gratuito y en línea, muchas personas aún no saben cómo tramitarla o cometen errores que retrasan el proceso. Por eso, aquí te explicamos paso a paso cómo obtenerla este 2026.

Si necesitas hacer trámites en la Ciudad de México, esta guía te ayudará a evitar contratiempos y a completar el registro correctamente desde el inicio.

¿Qué necesitas para registrarte?

Solo necesitas:



CURP

Correo electrónico activo (que lo revises constantemente)

Tus datos personales

No te piden documentos al inicio.

Así se tramita la Llave CDMX en 2026

El proceso es sencillo:



Entra al portal oficial de Llave CDMX

Da clic en 'crear cuenta'

Ingresa tu CURP y datos personales

Agrega un correo electrónico

Crea tu contraseña

Confirma tu registro

Listo. Con eso ya puedes usar tu cuenta.

Errores comunes que debes evitar

Estos son los que más retrasan el proceso:



Escribir mal tu CURP

Usar un correo que no revisas

No confirmar tu cuenta

Si evitas eso, el trámite es rápido.

¿En qué trámites sí te pueden pedir la Llave CDMX?

La Llave CDMX se usa como acceso para distintos servicios y trámites digitales del gobierno capitalino. Entre los casos en los que sí te la pueden pedir están:



Alta vehicular en la CDMX

Refrendo de tarjeta de circulación (para renovación)

(para renovación) Programas sociales como la beca 'Rita Cetina'

Consulta y seguimiento de Fotocívicas (para revisar puntos e infracciones)

(para revisar puntos e infracciones) Estrados electrónicos de infracciones

Copias certificadas del registro civil

Constancia digital de no antecedentes penales

Permiso para residentes en zonas de parquímetros

Pase turístico de la CDMX

Ampliación al periodo de verificación vehicular por casos no contemplados

Dictamen de factibilidad de servicios hidráulicos

¿Qué pasa si no tienes tu Llave CDMX en 2026?

No tener la cuenta no significa que todos los trámites estén cerrados para ti, pero sí puede complicarte bastante los procesos digitales. En muchos casos, el portal te pedirá iniciar sesión con Llave CDMX para continuar, y sin ese paso simplemente no podrás avanzar en línea.

Quedarse sin esta cuenta puede traducirse en retrasos, vueltas adicionales o depender de atención presencial cuando exista. Por eso vale la pena crearla antes de necesitarla con urgencia.