Estos son los 3 requisitos para acceder al 50% de descuento en el pago de agua en CDMX

La Ciudad de México (CDMX) mantiene un beneficio fiscal que puede aliviar un gasto fijo del hogar: el 50% de descuento en el pago de agua para personas en condición vulnerable. No se trata de una promoción general ni automática, sino de una reducción dirigida a quienes cumplan ciertos requisitos y hagan el trámite correspondiente.

La solicitud se realiza en línea a través de la plataforma habilitada por el Gobierno de la CDMX y hay un punto a tomar en cuenta: para obtenerlo no basta con tener adeudos o querer regularizarse. El trámite pide documentos base y, además, acreditar que la persona solicitante forma parte de alguno de los grupos contemplados por la autoridad.

Ponte al corriente con el agua y regulariza tu cuenta con descuentos en tus adeudos. 💧



Aprovecha este beneficio disponible del 2 de marzo al 30 de abril de 2026.📅



📄Consulta bases y requisitos en:https://t.co/w3pcBwzgQm



🔐 Recuerda, necesitas tu Llave CDMX para realizar el… pic.twitter.com/0b3fJi3rCT — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) March 6, 2026

Únete a nuestro canal de Whatsapp y mantente informado.

Estos son los 3 requisitos para pedir el descuento de agua en CDMX

Los tres documentos base que pide la plataforma oficial para iniciar el trámite del 50% de descuento en el pago de agua en CDMX son:



Recibo de agua: Sirve para identificar la cuenta sobre la que se pedirá la reducción.

Sirve para identificar la cuenta sobre la que se pedirá la reducción. Identificación oficial vigente: Puede ser una credencial para votar (INE), pasaporte o tarjeta de residencia, según la información del portal oficial del trámite.

Puede ser una credencial para votar (INE), pasaporte o tarjeta de residencia, según la información del portal oficial del trámite. Boleta predial vigente: Este documento ayuda a vincular el inmueble respecto del cual se solicita el beneficio.

A eso se suma un requisito práctico: ingresar con Llave CDMX para completar la solicitud en línea. El trámite no tiene costo .

Recuerda que 🔑 Llave #CDMX es tu herramienta principal para realizar trámites desde casa, como el pago de tu recibo de agua.



Crea tu cuenta ahora en: https://t.co/3nh4Of3NPw 📷#TramiteSinFila #TrámitesSEGIAGUA pic.twitter.com/QP0XPhBtFl — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) March 9, 2026

¿Quiénes sí pueden acceder al 50% de descuento en agua?

El Gobierno capitalino informó que esta reducción está dirigida a grupos vulnerables:



Personas jubiladas o pensionadas

Adultos mayores

Madres autónomas

Jefas de hogar

Mujeres separadas

Mujeres divorciadas

Personas con discapacidad y cónyuges supervivientes.

Pero además del grupo al que pertenezca cada persona, la autoridad pide un documento extra para acreditarse. Por ejemplo, una credencial de pensionado, la credencial del INAPAM, un acta de divorcio o los documentos que acrediten viudez, según el caso.

Además de pertenecer a uno de los grupos vulnerables contemplados por el Gobierno de la CDMX, la persona interesada debe ser propietaria de la vivienda donde habita, ya que el beneficio sólo se aplica a ese inmueble.

¿Hasta cuándo se puede pedir el 50% de descuento en agua en CDMX?

La fecha límite para solicitar este beneficio es el 31 de marzo de 2026, de acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

Eso vuelve importante no dejar el trámite para el final, sobre todo porque la solicitud se hace en línea, requiere cargar documentos y acreditar que la persona interesada pertenece a alguno de los grupos contemplados por el programa.