¿Cuánto cuesta el Acta de Nacimiento en 2026? Lista de precio en CDMX y estados
¿Necesitas tu acta para un trámite? Checa la lista actualizada de precios para 2026. Te decimos cuánto cuesta en la CDMX, Edomex y el resto del país, y dónde descargarla de forma segura.
Con el inicio del año y la actualización de las leyes de ingresos en los distintos estados, los costos de los trámites gubernamentales han sufrido ajustes. Uno de los documentos más solicitados para inscripciones escolares, pasaportes y trámites laborales es el Acta de Nacimiento.
Si necesitas obtener una copia certificada de este documento, ya no es necesario hacer largas filas en el Registro Civil. El Gobierno de México mantiene habilitada la plataforma digital que permite obtener el documento oficial, las 24 horas del día, los 365 días del año. Sin embargo, es fundamental que conozcas las nuevas tarifas vigentes, pues el precio no es federal; varía drásticamente dependiendo del estado donde fuiste registrado.
¿Cuánto cuesta el Acta de Nacimiento en 2026 en CDMX?
Para los capitalinos, el Código Fiscal de la Ciudad de México ha actualizado el costo de las copias certificadas del Registro Civil. En 2025 el precio era de 94 pesos, mientras que para este 2026 será de 98 pesos.
Costos del trámite del acta de nacimiento 2026 en los estados de la República Mexicana
El costo varía dependiendo de la entidad donde fuiste registrado/a. Estos son los montos vigentes para la descarga digital en el portal oficial
www.gob.mx/ActaNacimiento
:
- Aguascalientes: $110.00 MXN
- Baja California: $243.00 MXN
- Baja California Sur: $232.00 MXN
- Campeche: $119.00 MXN
- Chiapas: $123.00 MXN
- Chihuahua: $128.00 MXN
- Coahuila: $209.00 MXN
- Colima: $102.00 MXN
- Durango: $158.00 MXN
- Estado de México: $74.00 MXN
- Guanajuato: $130.00 MXN
- Guerrero: $100.00 MXN
- Hidalgo: $147.00 MXN
- Jalisco: $98.00 MXN
- Michoacán: $168.00 MXN
- Morelos: $113.00 MXN
- Nayarit: $82.00 MXN
- Nuevo León: $68.00 MXN
- Oaxaca: $131.00 MXN
- Puebla: $170.00 MXN
- Querétaro: $141.00 MXN
- Quintana Roo: $57.00 MXN
- San Luis Potosí: $127.00 MXN
- Sinaloa: $124.00 MXN
- Sonora: $104.00 MXN
- Tabasco: $113.00 MXN
- Tamaulipas: $114.00 MXN
- Tlaxcala: $170.00 MXN
- Veracruz: $199.00 MXN
- Yucatán: $229.00 MXN
- Zacatecas: $110.00 MXN
Recuerda que el único sitio oficial para descargar el acta válida es la del gobierno de México y deberás seguir los siguientes pasos:
- Ingresa tu CURP.
- Verifica tus datos.
- Paga con tarjeta o descarga la línea de captura para banco.
- Descarga el PDF (puedes imprimirlo en papel bond blanco, tamaño carta y es totalmente válido).
Evita páginas "gestoras" que aparecen en buscadores; suelen cobrar el doble o triple y no garantizan la entrega del documento.