¿Cuánto cuesta el Acta de Nacimiento en 2026? Lista de precio en CDMX y estados

Con el inicio del año y la actualización de las leyes de ingresos en los distintos estados, los costos de los trámites gubernamentales han sufrido ajustes. Uno de los documentos más solicitados para inscripciones escolares, pasaportes y trámites laborales es el Acta de Nacimiento.

Si necesitas obtener una copia certificada de este documento, ya no es necesario hacer largas filas en el Registro Civil. El Gobierno de México mantiene habilitada la plataforma digital que permite obtener el documento oficial, las 24 horas del día, los 365 días del año. Sin embargo, es fundamental que conozcas las nuevas tarifas vigentes, pues el precio no es federal; varía drásticamente dependiendo del estado donde fuiste registrado.

¿Cuánto cuesta el Acta de Nacimiento en 2026 en CDMX?

Para los capitalinos, el Código Fiscal de la Ciudad de México ha actualizado el costo de las copias certificadas del Registro Civil. En 2025 el precio era de 94 pesos, mientras que para este 2026 será de 98 pesos.

Costos del trámite del acta de nacimiento 2026 en los estados de la República Mexicana

El costo varía dependiendo de la entidad donde fuiste registrado/a. Estos son los montos vigentes para la descarga digital en el portal oficial www.gob.mx/ActaNacimiento :



Aguascalientes: $110.00 MXN

Baja California: $243.00 MXN

Baja California Sur: $232.00 MXN

Campeche: $119.00 MXN

Chiapas: $123.00 MXN

Chihuahua: $128.00 MXN

Coahuila: $209.00 MXN

Colima: $102.00 MXN

Durango: $158.00 MXN

Estado de México: $74.00 MXN

Guanajuato: $130.00 MXN

Guerrero: $100.00 MXN

Hidalgo: $147.00 MXN

Jalisco: $98.00 MXN

Michoacán: $168.00 MXN

Morelos: $113.00 MXN

Nayarit: $82.00 MXN

Nuevo León: $68.00 MXN

Oaxaca: $131.00 MXN

Puebla: $170.00 MXN

Querétaro: $141.00 MXN

Quintana Roo: $57.00 MXN

San Luis Potosí: $127.00 MXN

Sinaloa: $124.00 MXN

Sonora: $104.00 MXN

Tabasco: $113.00 MXN

Tamaulipas: $114.00 MXN

Tlaxcala: $170.00 MXN

Veracruz: $199.00 MXN

Yucatán: $229.00 MXN

Zacatecas: $110.00 MXN

Recuerda que el único sitio oficial para descargar el acta válida es la del gobierno de México y deberás seguir los siguientes pasos:



Ingresa tu CURP. Verifica tus datos. Paga con tarjeta o descarga la línea de captura para banco. Descarga el PDF (puedes imprimirlo en papel bond blanco, tamaño carta y es totalmente válido).

Evita páginas "gestoras" que aparecen en buscadores; suelen cobrar el doble o triple y no garantizan la entrega del documento.