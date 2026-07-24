Metro CDMX con retrasos y aglomeraciones en estas Líneas; así el reporte EN VIVO
Desde las primeras horas de este viernes 24 de julio, el Metro CDMX ya reporta retrasos y aglomeraciones en sus Líneas principales, conoce las rutas afectadas.
Desde las primeras horas de este viernes 24 de julio, el Metro CDMX brinda servicio a millones de usuarios que se desplazan por la capital para acudir al trabajo, la escuela o realizar distintas actividades, en promedio, hablamos de más de 4 millones de pasajeros al día en un horario de 05:00 a 00:00 horas.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC), a lo largo de la jornada, puede registrar retrasos, alta afluencia o incidencias en algunas estaciones y Líneas, por ello te compartimos esta cobertura EN VIVO con base a las quejas de los usuarios y a los propios reportes del Metro CDMX.
Conoce las actualizaciones sobre el avance de los trenes, los reportes de los usuarios y los avisos oficiales del transporte público para que planifiques tu viaje con anticipación y evites llegar tarde a tu destino.
Metro CDMX con retrasos y aglomeraciones en estas Líneas; así el reporte EN VIVO
Línea B y Línea 3 con retrasos y aglomeraciones
A pesar de ser las primeras horas del día, usuarios reportaron una gran cantidad de pasajeros en las Líneas 3 y B, esto debido a que la segunda ruta tuvo que retirar un tren para revisión.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea B.— MetroCDMX (@MetroCDMX) July 24, 2026
Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar, usa las palancas con responsabilidad y sólo en caso de alguna emergencia.