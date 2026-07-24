Metro CDMX con retrasos y aglomeraciones en estas Líneas; así el reporte EN VIVO

Desde las primeras horas de este viernes 24 de julio, el Metro CDMX brinda servicio a millones de usuarios que se desplazan por la capital para acudir al trabajo, la escuela o realizar distintas actividades, en promedio, hablamos de más de 4 millones de pasajeros al día en un horario de 05:00 a 00:00 horas.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC), a lo largo de la jornada, puede registrar retrasos, alta afluencia o incidencias en algunas estaciones y Líneas, por ello te compartimos esta cobertura EN VIVO con base a las quejas de los usuarios y a los propios reportes del Metro CDMX.

Conoce las actualizaciones sobre el avance de los trenes, los reportes de los usuarios y los avisos oficiales del transporte público para que planifiques tu viaje con anticipación y evites llegar tarde a tu destino.