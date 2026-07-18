Metro CDMX hoy sábado 18 de julio; reportes e incidencias EN VIVO
Este es el reporte del Metro CDMX de hoy, sábado 18 de julio, con información EN VIVO sobre retrasos, incidencias y avance de trenes en todas las Líneas.
Cientos de personas utilizan el Metro CDMX desde las primeras horas del día para trasladarse a sus trabajos; recordemos que el horario del fin de semana es de 06:00 a 00:00 horas en toda la red y le sirve a los capitalinos para trasladarse a sus actividades de fin de semana y a distintos puntos de la ciudad sin necesidad de manejar.
Sin embargo, los sábados no son la excepción para que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) registre retrasos y diversas incidencias que pueden afectar el servicio en algunas estaciones de las 12 Líneas.
En este live blog te compartimos los problemas que puede registrar el transporte público en tiempo real y con base a los reportes de los usuarios en X para que puedas planear mejor tu recorrido y evitar contratiempos.
Metro CDMX hoy sábado 18 de julio; reportes e incidencias EN VIVO
Línea 9 reporta retrasos de más de 5 minutos por estación
El usuario de X @arq_figueroa reportó más de 5 minutos por estación en la Línea 9, específicamente en la estación Chabacano con dirección a Pantitlán. El Metro CDMX confirmó que los largos tiempos de espera se debieron al retiro de un tren, pero que agilizarán el servicio después de atendida la emergencia.
Ahora por qué se detuvo Línea 9 llevamos más de 5 minutos detenidos en Chabacano dirección Pantitlán 😡🙄😒 ocurre algún problema?— Alberto Figueroa (@arq_figueroa) July 18, 2026
Paralizado el servicio del Cablebús de la Línea 1
El servicio del Cablebús de la Línea 1 informó que, debido a una persona ajena al servicio en torre de avenida Ticomán, la circulación en la ruta será provisional de Cuautepec y Antena Tlalpexco a La Pastora, por lo que está sin servicio temporalmente de La Pastora a Indios Verdes.
#CablebúsInforma— Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) July 18, 2026
Linea 1
Por persona ajena al servicio en torre de Av. Ticomán servicio provisional de Cuautepec y Antena Tlalpexco a La Pastora.
Sin servicio temporalmente de La Pastora a Indios Verdes.
Reportan largos tiempos de espera en la Línea 12
El usuario @Migueln93511691 de X reportó que la Línea 12 registraba largos tiempos de espera con dirección a Mixcoac, sin embargo el Metro CDMX aclaró que no se presentan ningunas averías y que solo se permitiera el ascenso y descenso para agilizar los traslados.
No les gustaría agilizar el servicio de la línea 12 con dirección a mixcoac?? Llevamos un rato esperando el metro— Miguel Espinoza (@Migueln93511691) July 18, 2026