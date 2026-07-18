Metro CDMX hoy sábado 18 de julio; reportes e incidencias EN VIVO

Cientos de personas utilizan el Metro CDMX desde las primeras horas del día para trasladarse a sus trabajos; recordemos que el horario del fin de semana es de 06:00 a 00:00 horas en toda la red y le sirve a los capitalinos para trasladarse a sus actividades de fin de semana y a distintos puntos de la ciudad sin necesidad de manejar.

Sin embargo, los sábados no son la excepción para que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) registre retrasos y diversas incidencias que pueden afectar el servicio en algunas estaciones de las 12 Líneas.

En este live blog te compartimos los problemas que puede registrar el transporte público en tiempo real y con base a los reportes de los usuarios en X para que puedas planear mejor tu recorrido y evitar contratiempos.