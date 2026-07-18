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Metro CDMX hoy sábado 18 de julio; reportes e incidencias EN VIVO

Este es el reporte del Metro CDMX de hoy, sábado 18 de julio, con información EN VIVO sobre retrasos, incidencias y avance de trenes en todas las Líneas.

Metro CDMX
Este sábado 18 de julio, el horario del Metro CDMX es de 6:00 a 00:00 horas en toda la red.|@MetroCDMX | X

Escrito por: Adriana Juárez Miranda

Cientos de personas utilizan el Metro CDMX desde las primeras horas del día para trasladarse a sus trabajos; recordemos que el horario del fin de semana es de 06:00 a 00:00 horas en toda la red y le sirve a los capitalinos para trasladarse a sus actividades de fin de semana y a distintos puntos de la ciudad sin necesidad de manejar.

Sin embargo, los sábados no son la excepción para que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) registre retrasos y diversas incidencias que pueden afectar el servicio en algunas estaciones de las 12 Líneas.

En este live blog te compartimos los problemas que puede registrar el transporte público en tiempo real y con base a los reportes de los usuarios en X para que puedas planear mejor tu recorrido y evitar contratiempos.

Metro CDMX hoy sábado 18 de julio; reportes e incidencias EN VIVO

Línea 9 reporta retrasos de más de 5 minutos por estación

El usuario de X @arq_figueroa reportó más de 5 minutos por estación en la Línea 9, específicamente en la estación Chabacano con dirección a Pantitlán. El Metro CDMX confirmó que los largos tiempos de espera se debieron al retiro de un tren, pero que agilizarán el servicio después de atendida la emergencia.

Paralizado el servicio del Cablebús de la Línea 1

El servicio del Cablebús de la Línea 1 informó que, debido a una persona ajena al servicio en torre de avenida Ticomán, la circulación en la ruta será provisional de Cuautepec y Antena Tlalpexco a La Pastora, por lo que está sin servicio temporalmente de La Pastora a Indios Verdes.

Reportan largos tiempos de espera en la Línea 12

El usuario @Migueln93511691 de X reportó que la Línea 12 registraba largos tiempos de espera con dirección a Mixcoac, sin embargo el Metro CDMX aclaró que no se presentan ningunas averías y que solo se permitiera el ascenso y descenso para agilizar los traslados.

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