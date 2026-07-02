Vincula tu pasaporte a tu wallet del celular en estos sencillos pasos y ya podrás usarlo para pasar en el aeropuerto

La transformación digital también está llegando a los documentos de viaje. Google Wallet ya ofrece la posibilidad de almacenar un pase de identificación basado en el pasaporte, una función diseñada para agilizar algunos procesos de verificación en aeropuertos y otros servicios autorizados.

Esta herramienta todavía tiene un alcance limitado. No está disponible en todos los países ni sustituye al pasaporte físico para viajar al extranjero, por lo que conocer sus restricciones es tan importante como saber cómo activarla.

¿Qué se necesita para guardar el pasaporte en Google Wallet?

¡Atención, usuarios! Para utilizar esta función es indispensable contar con un teléfono Android compatible. El dispositivo debe tener Android 9 o una versión posterior, además de incorporar tecnología NFC, que permite la comunicación segura entre el celular y los lectores instalados en algunos puntos de control.

También es necesario mantener activadas funciones como Bluetooth y la detección de dispositivos cercanos durante el proceso de configuración y uso.

Como medida de protección, Google exige que el equipo tenga un método de desbloqueo configurado, ya sea mediante PIN, patrón o autenticación biométrica. Además, el pasaporte debe ser válido y haber sido emitido por uno de los países donde esta función ya está habilitada.

Actualmente, el pase digital no puede copiarse, transferirse a otro dispositivo ni exportarse, por lo que queda vinculado únicamente al teléfono donde fue registrado.

¿Está disponible en México? Lista completa de países que sí pueden hacerlo

Al leer la nota seguramente surge la duda respecto a si aplicará en México, de momento no aplica para el país, solo los usuarios con pasaportes emitidos en Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Singapur y Taiwán pueden crear este pase de identificación digital dentro de Google Wallet.

En territorio estadounidense, la herramienta puede utilizarse en determinados controles de seguridad de aeropuertos que participan con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), además de servir para verificar la identidad o la mayoría de edad en algunos establecimientos autorizados.

En otros países, el uso es mucho más limitado y generalmente se restringe a procesos de identificación digital o verificación de edad. Esto significa que el documento electrónico no reemplaza al pasaporte físico durante los controles migratorios internacionales.

Para agregar el pasaporte, el usuario debe ingresar a Google Wallet, seleccionar la opción para añadir una identificación, escanear la página principal del documento y posteriormente leer el chip electrónico integrado en el pasaporte. Después se solicita una verificación biométrica mediante un breve video del rostro antes de enviar la información para su revisión.

Una vez aprobado el registro, el pase podrá presentarse desde el teléfono. Dependiendo del aeropuerto, la identificación se comparte acercando el dispositivo al lector mediante NFC o mostrando un código QR generado por la aplicación.