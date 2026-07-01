Le ganaron a la IA: Así fueron los festejos en México tras romper los pronósticos con el 2-0 ante Ecuador

El pasado martes 30 de junio, México decidió celebrar al máximo el triunfo de la Selección Nacional ante Ecuador por el pase a octavos de final. Algunos de los festejos hasta superaron a la inteligencia artifical pues fueron tan creativos que parecían ficción.

Así fueron los festejos de toda la república ante el 2-0 de México en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

Rompieron una piñata en pleno Paseo de la Reforma como parte del previo al partido entre México y Ecuador pic.twitter.com/FNyTxH5esX — Jorge Monroy 🇲🇽 (@gemonroy) June 30, 2026

Festejos en el Ángel de la Independencia

En la Ciudad de México el festejo fue masivo y junto a millones de mexicanos. Fueron más de un millón de personas que se concentraron en el Ángel de la Independencia y a lo largo de todo el corredor de Paseo de la Reforma, donde hubo hasta piñata y dulces.

El ambiente de fiesta invadió toda la capital del país, incluso hasta el transporte público, donde la gente viajó cantando y saltando en los vagones.

Baño de fiesta con pipa de agua en Chiapas

En el sur del país la celebración también fue bastante original.Aunque en Tuxtla Gutiérrez no llovió como en la Ciudad de México, los aficionados que llegaron a festejar al monumento de la Diana Cazadora terminaron completamente empapados.

Una pipa de agua llegó para bañar y refrescar a la afición chiapaneca, que celebró al máximo que la Selección haya hecho historia en esta Copa del Mundo.

Sin ofender ninguna nacion, pero ni la IA puede superar lo que ocurre en Mexico 🇲🇽!

Ni Qatar, ni Francia, ni Russia, mucho menos Los Estados Unidos, puede igualar lo que se esta viviendo en Mexico!



BIENVENIDOS AL MUNDIAL DEL PUEBLO! 🇲🇽💛@miseleccionmx pic.twitter.com/q4I0AvwLia — Isaac Gonzalez (@Maverick1saac) July 1, 2026

Monterrey y las celebraciones por el pase de México

Los norteños no se quedaron atrás y la Macroplaza de Monterrey se volvió otro espacio de festejo y felicidad.

Miles de seguidores regios llegaron a las zonas públicas y en el Parque Fundidora para seguir el partido contra Ecuadro para despué celebrar el pase a octavos de final.

Festejos en La Minerva

En Guadalajara, el punto de reunión fue la glorieta de La Minerva, donde llegaron alrededor de, al menos, 40 mil personas.

La euforia fue tal que los aficionados tapatíos hicieron volar a Alex Ramírez, compañero de Azteca Noticias.

Mientras tanto, en Pachuca, Hidalgo, cientos de familias cerraron las calles del centro y caminaron con porras y cánticos por la Plaza Independencia.

Selección Mexicana hace historia

Los festejos en plazas de Mérida, Yucatán, Guerrero y todo el país confirmaron que México está feliz porque el equipo está dando la sorpresa, ganando y gustando.

La Selección Mexicana rompió una estadística complicada, pues tenían que pasar 40 años para que el equipo lograra superar una fase eliminatoria directa dentro del torneo internacional de la FIFA.

Mexico City erupted after Mexico’s victory over Ecuador! Fireworks lit up the skyline as thousands of fans poured into the streets, turning the city into one massive celebration. What a night for El Tri!#FIFAWorldCup #fifa_worldcup2026 #Mexico #ElTri pic.twitter.com/CylS2W3X6Q — Fifa World © 2026 (@Waleedahmdd) July 1, 2026

Cuál será el siguiente rival de México

Por ahora, México espera a su siguiente contricante, que saldrá del partido entre República del Congo e Inglaterra.

El partido de octavos de final se llevará a cabo el siguiente 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.