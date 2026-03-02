¿Dónde ver EN VIVO el concierto de Shakira en el Zócalo de CDMX?

Shakira ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México (CDMX), como parte de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, donde se espera que rompa récord de asistencia.

Después de casi 20 años, la cantante de Antología regresó para dar un concierto a sus seguidores. La última vez que se presentó en la Plaza de la Constitución fue un 27 de mayo de 2007, donde el lugar lució abarrotado.

Este 1 de marzo se espera que no sea la excepción y que rompa el récord de asistencia que hasta el momento lo ha obtenido Los Fabulosos Cádillacs, con una cifra de 300 mil personas en 2024.

¿Dónde ver GRATIS el concierto de Shakira en el Zócalo de CDMX?

La colombiana publicó en sus redes sociales que el concierto se transmitiría en su canal de YouTube. Además, páginas como Webcams realizan la transmisión a través de las cámaras ubicadas en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución.

Gira de Shakira rompe récords en todo el mundo

La gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, lanzada en febrero de 2025 en Río de Janeiro, se ha convertido en un fenómeno histórico al romper récords como la gira latina más taquillera de todos los tiempos. Con más de 3.3 millones de entradas vendidas en 86 shows hasta principios de 2026, recaudó 421.6 millones de dólares, superando al Luis Miguel Tour 2023-2024 y ganando un Récord Guinness.

En Estados Unidos, por ejemplo, generó 250 millones de dólares con 2.5 millones de asistentes, posicionándose entre las 30 giras más exitosas de la década. En nuestro país, México, fue la cantante de Waka-Waka ofreció 13 shows sold-out en un estadio en la CDMX. Demostrando que sigue facturando alrededor de unos 80 millones de dólares y estableciendo el récord de más conciertos consecutivos por una artista femenina. En América Latina, superó 1.3 millones de fans en 25 estadios, con llenos en Colombia (6 estadios únicos), Paraguay y Uruguay.