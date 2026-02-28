¡Que no te lo cuenten! En estos lugares puedes ver gratis el concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX

¿Qué canciones cantará? La emoción se apodera de la Ciudad de México (CDMX) con la llegada de la artista colombiana, Shakira en el Zócalo capitalino, donde miles de fans podrán disfrutar de un espectáculo único y totalmente gratuito.

Si no puedes asistir directamente al concierto en el Zócalo, habrá opciones para seguir cada momento del concierto en vivo y no perderte ni un solo éxito de la artista colombiana. Conoce dónde estarán instaladas las pantallas para disfrutar del show. La cita del evento es el domingo 1 de marzo a las 20:00 h.

Puntos donde se instalaran pantallas para ver el concierto de Shakira

Si prefieres evitar las concentraciones masivas en el centro de la plaza, el concierto se transmitirá en tiempo real en las siguientes ubicaciones estratégicas de la CDMX:



Av. 5 de mayo

Av. 20 de noviembre

Av. José María Pino Suárez

Alameda Central

Monumento a la Revolución

☝🏼 Para tu comodidad y la de tu familia, se instalarán pantallas en diversos puntos de la zona Centro para que disfrutes del concierto gratuito de #ShakiraEnElZócalo. 🐺🎶



Ubica la que mejor te convenga y pasa un buen momento en comunidad. 🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️#CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/nPllDQxbUw — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) February 28, 2026

Para garantizar la comodidad y tranquilidad de todos los asistentes al concierto, autoridades sugieren que los siguientes grupos utilicen las zonas con pantallas habilitadas fuera de la plancha principal:



Familias con niñas o niños pequeños.

Adultos mayores.

Personas que requieran asistencia especial.

Lista completa de las cosas con las que sí y no podrás entrar al Zócalo

Para que puedas disfratar mejor del evento, prepara tu cangurera con tus objetos escenciales , evita contratiempos:



Bolsas pequeñas o cangureras

Celulares

Baterias externas

Binoculares

Impermeables o chamarras

Sin alcohol en el concierto de Shakira

En el marco del concierto de Shakira en el Zócalo Capitalino, el Gobierno de la Ciudad de México informó que se emitió el acuerdo por el que se establece ley seca, mismo que fue publicado este día en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

En el marco del concierto de @shakira en el #ZócaloCapitalino, el @GobCDMX informa que se emitió el acuerdo por el que se establece ley seca, publicado hoy en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.



La medida aplicará de las 14:00 a las 23:00 horas del 1 de marzo del año en… pic.twitter.com/RehjDlK6ym — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) February 28, 2026

La medida aplicará el 1 de marzo, en un horario de 14:00 a 23:00 horas, y será vigente en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados dentro del perímetro “A” del Centro Histórico.

Detienen a presuntos revendedores de boletos para el concierto de Shakira

Ante el furor del concierto de Shakira, la SSC detuvó a un hombre de 28 años tras detectarse que vendía accesos de estacionamiento presuntamente falsos cerca del concierto.

Tras una denuncia ciudadana y la revisión correspondiente, se le localizaron cuatro boletos sospechosos. Este hecho ocurrió en el marco de los operativos de vigilancia que también atienden casos de reventa de entradas.

#BoletínSSC | #DETENIDOS l #Reventa l Resultado de los trabajos de seguridad durante el concierto “Vivir es Increíble Shakira Las Mujeres Ya No Lloran”, en el #EstadioGNP y el #AutódromoHermanosRodríguez, ubicados en la @IztacalcoAl, uniformados de la #SSC detuvieron a 17… pic.twitter.com/1l4TbyMAOU — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 28, 2026

Además, las autoridades de la Ciudad de México detuvieron a 17 personas por ofrecer boletos a sobreprecio o supuestamente falsos en la alcaldía Iztacalco. Entre los detenidos hay menores de edad y personas con antecedentes por este tipo de prácticas.