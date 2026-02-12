Niegan que vicealmirante regrese a la Marina tras acusación de contrabando de combustible

Un juez federal rechazó que sea reinstalado en la Marina el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna , acusado de ser uno de los presuntos líderes de la red de contrabando de combustible.

Francisco Javier Rebolledo, juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa, le negó la suspensión que solicitó en enero pasado.

Los movimientos de los hermanos Farías Laguna: así operaba la red ilegal de combustible

¿Por qué negaron que vicealmirante se reincorpore a la Marina?

En la resolución consideró que permitir que regresara a la Armada de México mientras enfrenta proceso en un penal de máxima seguridad, sería afectar a la sociedad. El caso no está cerrado, el juicio de amparo continúa hasta que se resuelva de fondo.

Fue detenido el 2 de septiembre de 2025 como parte de un caso relacionado con una red de robo e importación de combustible para evadir impuestos; detención que se llevó a cabo meses después de un mega decomiso de 10 millones de litros de combustible en Tamaulipas.

Farías Laguna presuntamente es sobrino político del Almirante Rafael Ojeda, quien fue Secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

La investigación que culminó con la detención del Vicealmirante, comenzó en marzo de 2025. En ese mes, un operativo en el puerto de Tampico y en predios de Altamira, Tamaulipas, resultó en el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel, además de 29 tractocamiones, contenedores y equipo de cómputo.

Ordenan captura de hermano de vicealmirante de la Marina

Un juez federal giró una orden de captura para detener al contralmirante Fernando Farías Laguna, hermano del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien ya se encuentra detenido en el penal del Altiplano.

Ambos son señalados como los presuntos líderes de una poderosa red de contrabando de combustible, o huachicol fiscal, que operaba desde el sexenio pasado.

La orden de captura se expidió porque no acudió a una audiencia a la que fue citado, a pesar de haber tramitado un amparo. Una ueza ordenó que, una vez detenido, sea recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “Altiplano”, donde se encuentra su hermano.