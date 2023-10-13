El delantero portugués Cristiano Ronaldo y actual jugador del Al Nassr habría sido condenado a 99 latigazos por la justicia de Irán, por el delito de adulterio, según circuló en medios de comunicación de ese país.

De acuerdo con diversos medios de información, como el portal Sharq Emroz, la razón de esta condena es un simple abrazo.

Cristiano Ronaldo viajó a Teherán, la capital Irán, en el mes de septiembre para disputar un encuentro con el Al Nassr. Allí tenían que jugar un partido contra el Persépolis, como parte del torneo de la Liga de Campeones asiática.

El futbolista aprovechó esta visita para encontrarse con la pintora Fatima Hamami, quien tiene una parálisis del 85 por ciento del cuerpo y quien ha expresado ser gran fan de Cristiano Ronaldo.

El club Al Nassr difundió un video del momento compartido entre el futbolista y la pintora el 20 de septiembre con e siguiente texto:

“La pintora iraní Fátima visita la sede de la misión del equipo en Teherán. Y conoce al capitán, Cristiano Ronaldo, su ídolo”, se lee.

¿Cómo fue el encuentro entre Cristiano Ronaldo y Fatima Hamami?

Al parecer y de acuerdo con medios de ese país, la pintora regaló un par de cuadros al jugador y, como agradecimiento, Cristiano Ronaldo le dio una camiseta con su firma, le dio un beso y un abrazo, muestras de afecto hacia la mujer soltera que son severamente condenadas en ese país.

Han referido que "diversos abogados" iraníes han presentado denuncias contra Cristiano Ronaldo por el abrazo a la pintora discapacitada.

El futbolista portugués tendría que cumplir con la sentencia de los 99 latigazos cuando regrese al territorio iraní.

#Ronaldo could be given 99 lashes for kissing an Iranian fan



In September, during a visit to Iran, Ronaldo met his fan Fatima, a disabled girl, hugged and kissed her, which is 'HARAM' as per Islamic #Sharia Law



If Ronaldo ever returns to Iran, he will be arrested, get 99 lashes pic.twitter.com/R6SbFwQg3W — Debashish Sarkar 🇮🇳 (@DebashishHiTs) October 12, 2023

Embajada de Irán en España desmiente condena a Cristiano Ronaldo

La embajada salió más tarde a desmentir "rotundamente la emisión de cualquier fallo judicial contra cualquier deportista internacional en Irán".

Y señaló como motivo de preocupación "que la publicación de noticias tan infundadas pueda eclipsar los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra contra la oprimida nación palestina".

A través de su cuenta de Twitter, la embajada señaló que Cristiano Ronaldo viajó a Irán los días 18 y 19 de septiembre para jugar en un partido oficial de fútbol y fue muy bien recibido por el pueblo y las autoridades.

"Su encuentro sincero y humano con Fatemeh Hamami también fue elogiado y admirado tanto por la gente y como por las autoridades deportivas del país", aclaró.

Con esto se terminan las especulaciones en torno a ese posible castigo al futbolista de origen portugués.

Desmentimos rotundamente la emisión de cualquier fallo judicial contra cualquier deportista internacional en Irán. Es motivo de preocupación que la publicación de noticias tan infundadas pueda eclipsar los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra contra la oprimida… pic.twitter.com/51xw40L7Gp — Embajada de Irán en España (@IraninSpain) October 13, 2023

¿Quién es Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, conocido como Cristiano Ronaldo, es un futbolista de nacionalidad portuguesa y juega como extremo izquierdo o delantero.

Su equipo actual es el Al-Nassr F. C. de la Liga Profesional Saudí. Es seleccionado de la selección de Portugal, de la cual es capitán.

Es el máximo goleador histórico y jugador con más presencias con 201 partidos, logro alcanzado en las eliminatorias para la Eurocopa 2024, reconocido por el Libro Guinness de los récords.