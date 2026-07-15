Marea de sizigia: estas son las diferencias con otros tipos de mareas y cómo afecta

La marea de sizigia es un fenómeno natural que puede provocar variaciones más marcadas en el nivel del mar debido a la alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna. Aunque ocurre de manera periódica, suele generar dudas sobre sus características y en qué se diferencia de otros tipos de mareas que se presentan a lo largo del año.

¿Cuáles son las diferencias entre la marea de sizigia y otros tipos de mareas?

La marea de sizigia, también conocida como bajamar astronómica, es un fenómeno natural que ocurre cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean sobre un mismo eje.

Esta alineación genera una mayor fuerza de atracción gravitacional sobre los océanos, lo que provoca que las mareas altas sean más elevadas y las mareas bajas desciendan más de lo habitual.

De acuerdo con las autoridades, se trata de un proceso astronómico normal que ocurre de forma periódica y no representa un fenómeno extraordinario por sí mismo.

En otros tipos de mareas, como las mareas de cuadratura, el Sol y la Luna forman un ángulo de 90 grados respecto a la Tierra.

En este caso, sus fuerzas gravitacionales se compensan parcialmente, por lo que las diferencias entre la marea alta y la baja son menores y el cambio en el nivel del mar es menos pronunciado.

En algunas zonas costeras, este fenómeno puede favorecer inundaciones durante la pleamar si coincide con fuertes vientos, oleaje elevado o tormentas.

También puede dejar al descubierto áreas de playa, bancos de arena o zonas rocosas durante la bajamar. Sin embargo, por sí sola, la marea de sizigia es un proceso natural que ocurre de manera periódica y no representa un riesgo extraordinario.

¿Qué tipo de mareas existen?

Las mareas pueden clasificarse de distintas maneras, pero hay cinco principales que son las siguientes:

